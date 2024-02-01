潤娥寵粉影片搶先拜年！女神降臨台灣 加碼福利送「五星級餐券」
▲女團少女時代人氣團員潤娥，從首爾出發，開啟她的巡迴見面會，並將於本周日（4日）來到台北，見面會於「台北國際會議中心TICC」舉行。（圖／潤娥IG）
記者
張芸婷／綜合報導
2024-02-01 16:37:09
女團少女時代的人氣團員潤娥，除了參與少女時代團體活動之外，過去曾演出多部知名的韓劇，包括《THE K2》、《黑話律師》、《機密同盟》等，她也與許多韓國知名男演員池昌旭、李鍾碩、玄彬都有合作，不論是歌喉、舞藝、甚至演技都受到外界肯定，而最近她也開啟了「YOONA FAN MEETING TOUR」的巡迴見面會，將與各地喜歡她的粉絲見面。本週日（4日）她將登上台灣，在台北國際會議中心與粉絲相見歡！
女團少女時代出道的潤娥，在本月6、7日由首爾出發，開啟她的巡迴見面會，本週日（4日）將來到台灣登上台北國際會議中心，而貼心的她，人還沒到台灣就驚喜錄製影片，搶先向台灣粉絲拜年！潤娥表示，「想到一年的開始就能和大家見面，覺得非常激動也很緊張！」 潤娥也相當期待與粉絲們共度這趟旅途中的珍貴時光，她上個月中在香港場見面會時，除了和被抽上台的幸運粉絲「近距離互動」，過程中還回顧她以前演出的作品，準備了不少歌曲，獻給粉絲，令台灣粉絲們都相當期待，不知道潤娥又會為「台灣場」帶來怎樣的驚喜呢？ ▲潤娥為了台灣粉絲特別準備了問候影片，她將於2月4日（星期日）晚間7點在台北國際會議中心TICC舉行，「YOONA FAN MEETING TOUR：YOONITE in TAIPEI」見面會。（圖／轉攝自優勢力娛樂提供影片）
這次台灣主辦單位祭出，只要購買A、B、C區的觀眾就有機會抽到「六福萬怡酒店旭日餐廳下午茶券乙張」，此外A區觀眾則另外有機會抽中「萬國旅行箱」等加碼福利。「YOONA FAN MEETING TOUR：YOONITE in TAIPEI」將於2月4日（星期日）晚間7點在台北國際會議中心TICC舉行，票價為新台幣5600、4600、3600、2600元等四種，更多相關詳情可在主辦單位「優勢力娛樂官方臉書專頁」查詢。
▲台灣主辦單位為了這次潤娥見面會準備了大獎「六福萬怡酒店旭日餐廳下午茶券乙張」及「萬國旅行箱」，並將抽出幸運觀眾，送出加碼好禮。（圖／優勢力娛樂提供） 更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「 NOW運動 」粉絲專頁
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