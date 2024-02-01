新丁粄節x台鐵便當聯手　推限定款「台中客庄鐵路便當」

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台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，新丁粄節是台中最盛大的客家文化節慶，而台中山城區包含東勢、石岡、新社、豐原、和平是客家文化保存最完整的地區，是台中市客家文化重點發展區。此次推出的「台中客庄鐵路便當」選用了山城5區的在地特色食材，以豐原的葫蘆墩米為主食、主菜以爌肉結合石岡的筍乾，佐新社的香菇、和平的梨山高麗菜及東勢的橘子乾，再搭配客家小炒及梅乾菜苦瓜等經典的客家料理，最後以醃漬梅作為點綴，復刻客庄居民的美食記憶。
台中市客委會說，豐原舊稱為「葫蘆墩」，因地理環境條件得天獨厚，清澈的水質與肥沃的土壤，種出來的稻米色澤潔白粒粒分明；香菇是新社重要的農產品，目前新社香菇的品質、產量都是全台之冠，是台灣最具代表性的香菇產地；東勢四季氣候宜人，非常適合高經濟性之果樹成長，柑橘為市場上的金字招牌，品種有椪柑、桶柑、茂谷柑，是台中的水果之鄉。
台鐵公司表示，為研發出富含在地客家記憶的鐵路便當，台中餐廳在研發階段到客庄當地進行選材、採買、備料，搭配出具客家風味且適合作為便當菜色的料理，並由專業的營養師為食品安全及營養健康嚴格把關，每道菜色都兼具營養價值與客庄特色，不但好吃，且吃得健康、安心，更結合當地食材，藉此推廣台中山城各區的特色農產品，別具意義。
台中市客委會補充，台鐵便當是許多國人搭火車的記憶，近年來口味也持續推陳出新，期待新丁粄節x台鐵便當2大品牌透過合作，發揮加乘的宣傳效益。歡迎大家新春期間不妨搭乘火車，安排一趟客庄文化之旅，帶著「台中客庄鐵路便當」，參加台中東勢新丁粄節，感受台中客庄濃濃的人情味。