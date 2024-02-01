3月降息沒了？專家：今年「龍華富貴」中長期樂觀、關注3面向

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其中，聯準會利率政策自2022年3月快速升息以來，已超過20個月，通膨朝2%目標靠攏，在啟動降息循環前，聯準會利率動向仍是影響全球市場投資的關鍵。再者，2024年是美國總統大選年，雖兩黨政治角力衝擊部分產業，恐致使股市震盪加劇，但歷年美國總統競選連任當年，標普500指數平均漲幅超過12%。
另隨著AI人工智慧熱潮升溫，輝達等科技七巨頭2024年獲利預期再成長22%，美股有望在此帶動下持續走高，但步入高檔後，震盪可能加劇，除關注產業題材動能外，搭配定期（不）定額或母子基金自動循環投資進行加碼，不失為因應市場變動最好布局心法。
此外，蘇皓毅提醒，聯準會持續高利率一段時間後，短期內對經濟、企業獲利壓抑後勁仍在，好壞參半的就業數據，增加美國經濟「軟著陸」的可能性，不排除漲多拉回盤整的可能，建議投資人保持耐心選擇正確市場和商品投資。而2024年股票部位首選美國大型科技股基金，並看好日本、台灣、印度股市表現。債市方面則考量目前各類債券殖利率均相當誘人，保守及穩健型投資人建議以投資等級債券為主，風險承受度較高者則可選擇非投資等級債券或股債平衡基金，參與債券殖利率高點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。