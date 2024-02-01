當選立法院長 韓國瑜：深知責任重大、人民期待合作團結的立法院
立法院長選舉結果出爐，國民黨推派的韓國瑜以54票勝出民進黨的游錫堃，拿下立法院龍頭寶座。韓國瑜在議場前受訪時表示，他深知肩膀上的責任重大，相信廣大人民期待一個認真問政、合作團結的立法院，心心念念為台灣謀福利，而不是以鬥爭為目標，大家未來在重要民生經濟法案，期盼不同政黨也能攜手合作。
記者余祥／台北報導
韓國瑜先對所有國民黨立委及無黨籍立委致上最高謝意，他深知肩膀上責任重大，廣大人民期待有一個煥然一新、改革風貌、創造台灣老百姓幸福的立法院 ，他也特別向前院長游錫堃致上最高謝意，游擔任立法院長工作認真付出，過去42年游院長對台灣民主貢獻，也是大家有目共睹，他也呼籲游院長一起努力、 千萬不要客氣，所有重要國會外交，希望游院長跟他、其他立委同仁一起努力打拚，立法院辦公室、官邸也都可以提供游院長使用。
韓國瑜說，相信廣大人民期待一個認真問政、合作團結的立法院，心心念念為台灣謀福利，而不是以鬥爭為目標，大家在重要民生經濟法案，不同政黨攜手合作；也非常感謝副院長搭黨江啟臣，一路走來陪著他，希望大家盡力幫助江啟臣競選副院長職務，攜手合作一起打拼；也謝謝傅總召、洪孟凱書記長跟每個委員同，大家可以看他們的眼睛炯炯發光，希望有一個嶄新的立法院。