港股延續跌勢　香港金融魅力不再、銀行裁員一波接一波

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在投資銀行任職的謝先生，受訪時顯得憂心忡忡，他說去年開始，外資大行裁員潮就一波接一波，他所在的中資公司也難逃一劫：「公司去年6月才炒了一成人，下星期又會再炒一波，誰都不知道幾時（何時）輪到自己。現在香港通街都是沒工作的banker」，感嘆：「國企本身很少裁員，現在也開始炒人了。這一兩年生意太差，根本沒有大deal，做來做去都是一些細（小）deal，哪養得起那麼多人？」
在另一家中資大行任職高層的黃先生（化名）則說，公司為了政治正確，一直「很聰明」的避免直接炒人，而是勸員工自願離職，他天天都擔心自己飯碗不保，港股市值大縮水，整個市場死氣沉沉，「連我自己都在計劃移民了，不想把前途和財富跟香港綁在一起。」
報導也提到，香港被視為國際資金投資中國的門戶，港股形同中國經濟的一面鏡子，中國內地企業就佔港股總市值近8成，而近年中國房地產和消費品公司都在港股遭到大幅拋售。研究機構Orientis首席經濟師徐家健表示：「港股A股化，中國股市不好，香港股市也不會好。」
香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研李兆波也告訴《BBC》，國際投資者不願投資香港市場，原因除了美國升息、中美角力等大環境因素以外，也因為香港政治處理不好，「由治及興」（意指香港從安定逐漸發展為繁榮的過程）沒有興，直言：「2019年到現在2024年已經第5年了，為什麼2019年的案件還沒搞定？黎智英案、47人案你要吿，但又一直拖著尾巴。全世界都在觀望你怎麼處理，商家最怕就是不確定性，但這個世界不會等你，他們走了就很難回來。」更何況法治和私人財產若得不到保障，講什麼都沒用。
李兆波進一步指出，香港開拓新興市場的時機已過，一旦失去國際城市的形象，對國際社會的吸引力便不復存在，拯救香港市場「由治及興」的唯一方法是「回復2019年之前的角色」，而且要盡快實行，因為世界不會等待，分手越久就越難挽回。