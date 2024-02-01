粉紅旋風襲捲台中山城　武陵花季交通聯票

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交通局長葉昭甫表示，武陵農場擁有得天獨厚的天然環境，為台中市的熱門景點，一年一度櫻花季即將於2月8日至2月29日登場，農場內廣植約3萬株櫻花，開闢10大賞櫻景點，其中今年首推3大賞櫻秘境，包括觀月亭、露營區草原旁櫻花秘境及藤花園秘境，交通局特別推出「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，包含Taichung go 48小時公車套票(含台中市公車865路保留席)、梨山-武陵來回接駁車、武陵農場門票與享有谷關飯店住宿優惠等。
葉昭甫說，鼓勵民眾搭乘台中市公共運輸到谷關住宿，再銜接865路線接續後續行程，此外，民眾出示Taichung go套票於櫻花祭期間至谷關溫泉飯店平/假日住宿，皆可享折價300元，並加贈當日下午茶券及晚餐限量優惠，不必匆忙安排賞櫻行程，悠閒的兩天一夜旅程欣賞粉紅花海，探索武陵風情。
交通局指出，這次推出的「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」，其中Taichung go套票公車適用路線，除了6條幹線公車(100、200、300、500、700及900路)及8條觀光公車(11、66副、151、153、309、865、866及888路)路線外，即日起更加入豐原客運所有台中市區公車路線，套票適用路線從原本14條公車路線擴大至100條，便利民眾使用。
交通局進一步表示，豐原客運為原先台中縣公車業者，路線多遍布山、海、屯、都，且行經許多觀光景點，可以使用Taichung go套票深入當地。利用套票可至大雪山享受森林浴、新社採香菇、東勢林場賞櫻及梨山採果、后豐騎單車、谷關泡溫泉等，舒壓與淨化身心。
葉昭甫提及，865路公車是台中前往梨山的公車路線，行駛中橫便道，須事前預約才能搭乘。每到梨山櫻花季期間，865路車票一位難求，為讓民眾可以享有一站式服務，「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」保留6時45分谷關往梨山、15時40分梨山往谷關的865區路線公車6席座位，票價只要290元；民眾可使用搭配優惠，前一天搭乘153及850路公車前往谷關，於谷關飯店住一晚，享有一泊三食優惠，隔天搭乘6時45分谷關往梨山的865區路公車，至梨山後即搭乘9時30分的武陵農場接駁專車前往武陵農場賞櫻花，14時30分搭乘武陵農場接駁專車前往梨山，再搭乘15時40分梨山往谷關的865區，轉乘公車回家。