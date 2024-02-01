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MLB／有大谷翔平還是無法奪冠！美球評唱衰道奇　「看不到未來」

▲日籍二刀流球星大谷翔平加入道奇隊，仍被唱衰無法奪世界大賽冠軍。（圖／取自@ArashMarkazi推特）
▲日籍二刀流球星大谷翔平加入道奇隊，仍被唱衰無法奪世界大賽冠軍。（圖／取自@ArashMarkazi推特）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在今年加入球隊後，道奇隊陣容更為堅強，不過美國媒體《Dodger Blue》記者Matthew Moreno就表示，道奇隊不太有機會奪冠，甚至「看不到未來」，因為大谷翔平2025年為止，都只能打擊，無法「二刀流」演出，對球隊幫助不大。

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Matthew Moreno提到大谷翔平跟道奇隊簽下了10年7億美元的超級大約，但這無法保證團隊就一定能有世界大賽冠軍。而道奇隊也找來山本由伸等球星幫助，希望有所提升戰績。

道奇隊內野手Gavin Lux在2023年的春訓有受過右膝的傷勢，他跟大谷一起自主訓練，Gavin Lux說：「這一個月在他身邊，他真的是很棒的人，什麼事情都可以輕鬆完成，不管是工作、重量訓練、就連復健也是很順利，這些都他都能專心完成。」

大谷的右手肘傷勢，讓他本季確定無法以投手身分出賽，但2025年他有機會以「二刀流」方式回歸，復健順利，有機會趕上開幕。

▲大谷翔平很難在2025年就以「二刀流」的身分幫助道奇隊奪冠。（圖／取自MLB ON FOX推特）
▲大谷翔平很難在2025年就以「二刀流」的身分幫助道奇隊奪冠。（圖／取自MLB ON FOX推特）
但是Matthew Moreno認為，大谷不一定可以幫助到團隊，「道奇隊在大谷2025年完全回歸之前，都看不到未來，也很難享受這樣的感覺。」

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