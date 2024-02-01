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NBA／Anthony Edwards嗆裁判「5打8」遭重罰125萬！被官方盯上了

▲灰狼球星Anthony Edwards多次批評裁判，今天NBA 官方也對他祭出4萬美元（約125萬新台幣）的天價罰單。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼球星Anthony Edwards多次批評裁判，今天NBA 官方也對他祭出4萬美元（約125萬新台幣）的天價罰單。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼前（30）日在面對奧克拉荷馬雷霆的比賽上，以107:101驚險擊敗奧克拉荷馬雷霆，避免西區第一位置換人坐，灰狼少主Anthony Edwards攻下全隊最高27分外加4籃板4助攻。然而Edwards顯然對於裁判該場的吹罰尺度感到相當不滿，賽後直接忍不住大嗆裁判，而今天NBA 官方也對他祭出4萬美元（約125萬新台幣）的天價罰單。

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儘管當天擊敗勁敵雷霆隊，但Anthony Edwards卻開心不起來，賽後在接受轉播單位的場邊訪問時，Edwards似乎是已經做好要被罰款的準備，被記者問到灰狼是如何在獨居西區第1時，Edwards說到：「我不知道，我已經準備好接受罰款了，因為今晚的比賽裁判什麼犯規都不吹，我們要承受對手的所有衝撞、所有犯規，我不知道，我真的不知道今天我們是怎麼贏的。」

隨後的賽後記者會上，Edwards持續猛力抨擊今晚裁判的吹判。「今晚裁判很差勁，他們很糟糕，我們在場上簡直是5打8。但今天晚上他們說不出話了，沒關係，這一切都很好。」Anthony Edwards說到。

最終NBA官方也對Anthony　Edwards祭出罰款處分，將場邊訪問跟賽後記者會當成2次不當的發言，在聲明中指出「明尼蘇達灰狼後衛Anthony Edwards，因為屢次公開批評裁判，將罰款4萬美元（約125萬新台幣）處分。」

而至於Anthony Edwards會這麼生氣，其實是事有蹊蹺。比賽進行至第四節剩下約1分57秒時，Edwards切入禁區後灌籃得分時，被轉播單位清楚拍下雷霆一哥隊一哥Shai Gilgeous-Alexander直接用手抓住他的左手，明顯是一犯規動作，Edwards當下抓著左臂向裁判抱怨，但最後卻沒有獲得裁判青睞，比賽繼續進行，此外當天Shai Gilgeous-Alexander獲得多達16次罰球機會，灰狼全隊僅15罰，也讓Anthony Edwards賽後終於忍不住，背著被罰款的風險也要表達不滿。

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