NBA／Anthony Edwards嗆裁判「5打8」遭重罰125萬！被官方盯上了

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管當天擊敗勁敵雷霆隊，但Anthony Edwards卻開心不起來，賽後在接受轉播單位的場邊訪問時，Edwards似乎是已經做好要被罰款的準備，被記者問到灰狼是如何在獨居西區第1時，Edwards說到：「我不知道，我已經準備好接受罰款了，因為今晚的比賽裁判什麼犯規都不吹，我們要承受對手的所有衝撞、所有犯規，我不知道，我真的不知道今天我們是怎麼贏的。」
隨後的賽後記者會上，Edwards持續猛力抨擊今晚裁判的吹判。「今晚裁判很差勁，他們很糟糕，我們在場上簡直是5打8。但今天晚上他們說不出話了，沒關係，這一切都很好。」Anthony Edwards說到。
最終NBA官方也對Anthony Edwards祭出罰款處分，將場邊訪問跟賽後記者會當成2次不當的發言，在聲明中指出「明尼蘇達灰狼後衛Anthony Edwards，因為屢次公開批評裁判，將罰款4萬美元（約125萬新台幣）處分。」
而至於Anthony Edwards會這麼生氣，其實是事有蹊蹺。比賽進行至第四節剩下約1分57秒時，Edwards切入禁區後灌籃得分時，被轉播單位清楚拍下雷霆一哥隊一哥Shai Gilgeous-Alexander直接用手抓住他的左手，明顯是一犯規動作，Edwards當下抓著左臂向裁判抱怨，但最後卻沒有獲得裁判青睞，比賽繼續進行，此外當天Shai Gilgeous-Alexander獲得多達16次罰球機會，灰狼全隊僅15罰，也讓Anthony Edwards賽後終於忍不住，背著被罰款的風險也要表達不滿。