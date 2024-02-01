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楊紫瓊曾嘆生不出孩子！再嫁前法拉利CEO男友　直接升格當奶奶

▲61歲楊紫瓊（左圖左）才剛與尚陶德（左圖右）結婚，突曬「嫩嬰腳丫照」曝喜訊：「2024幸福的奇蹟。」（圖／楊紫瓊Instagram）
▲61歲楊紫瓊（左圖左）才剛與尚陶德（左圖右）結婚，突曬「嫩嬰腳丫照」曝喜訊：「2024幸福的奇蹟。」（圖／楊紫瓊Instagram）

記者楊慧玲／綜合報導

馬來西亞華裔女星楊紫瓊去年好運不斷，除獲得奧斯卡影后外，她也和愛情長跑近20年的前法拉利總裁男友尚陶德（Jean Todt）結婚，日前她舉辦的豪華婚禮令人稱羨。上月初她喜上加喜，曬出「嫩嬰小腳丫」宣布喜訊，照片是尚陶德46歲兒子尼古拉斯陶德的孩子，讓繼母楊紫瓊跳過當媽直接升格當奶奶。不過近日她受訪時卻透露前一段婚姻無緣當媽過往，甚至因此跟香港富商前夫離婚的悲傷故事。

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▲楊紫瓊（右）升格當阿嬤。（圖／翻攝楊紫瓊IG）
▲楊紫瓊（右）去年結婚後，已經開心升格當阿嬤。（圖／翻攝楊紫瓊IG）
楊紫瓊選美小姐冠軍出道　轉戰娛樂圈打入奧斯卡殿堂

楊紫瓊在1988年曾與香港富商潘迪生結婚，當了豪門貴婦4年後，還是決定離婚，她近日坦承分開的主因是對方希望有一個大家庭，需要兒子繼承事業，但她遲遲無法懷孕，不想耽誤彼此未來分開，如今仍是好朋友，但未能當上媽媽一直是她心中的遺憾。

雖然曾擁有一段令人遺憾的婚姻，楊紫瓊在事業上卻愈挫愈勇，去年3月她以《媽的多重宇宙》奪得第95屆「奧斯卡金像獎」最佳女主角獎，成為歷史上首位「亞裔影后」，當時楊紫瓊感動道：「我想要向所有長得像我一樣的男孩、女孩說話，我手上這座是希望的燈塔，只要你敢夢，夢想愈大愈有可能實踐它。」

楊紫瓊從馬來西亞選美小姐冠軍出道，再轉戰娛樂圈，成為如今的「國際武打巨星」，現年61歲的楊紫瓊攜手關繼威、潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）等人主演電影《媽的多重宇宙》，獲獎無數將事業推向新高峰，她也向國際證明了亞洲人的能耐不容小覷。楊紫瓊的事業成功外界有目共睹，而她與前法拉利CEO尚陶德相伴19年的愛情故事，同樣真摯動人。

▲楊紫瓊以《媽的多重宇宙》獲得「獨立精神電影獎」最佳主角，上台激動落淚說不出話。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊以《媽的多重宇宙》獲得「獨立精神電影獎」最佳主角，上台激動落淚說不出話。（圖／美聯社）
▲馬來西亞籍女星，楊紫瓊（Michelle Yeoh） 。（圖／翻攝自臉書）
▲楊紫瓊曾為了愛情短暫息影3年。（圖／翻攝自楊紫瓊臉書）
前夫盼她在家當豪門媳　曾為愛息影3年

「做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。」楊紫瓊曾在《魯豫有約》節目上說過這段話。當年26歲的楊紫瓊，正處在花樣年華之際，演藝事業才剛要起步的她，卻在西元1988年與香港商人、德寶電影公司老闆潘廸生步入婚姻，潘廸生希望她可以「全心投入家庭生活」，起初楊紫瓊接受老公潘廸生的提議，短暫息影3年後，楊紫瓊認為自己無法放棄演藝事業在家當「豪門媳婦」，加上與老公潘廸生有諸多觀念差異，兩人在西元1991年離婚，結束為時不長的婚姻生活。

而近日她受訪時也首度透露兩人離婚主因為「生不出孩子」，她表示，潘迪生是集團老闆，他的努力是為了一個商業帝國，需要組織一個大家庭，有下一代傳承他的事業，不只是一個兒子而已，而是兩個兒子，甚至三個更好，但她努力了很久仍未懷孕，無可奈何之下，寧願選擇離婚，她與潘迪生則是好聚好散，至今仍是好友，這點讓她感到欣慰。

▲楊紫瓊（左）遇見相差16歲尚陶德，相伴長達19年。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊（左）遇見相差16歲尚陶德，相伴長達19年。（圖／美聯社）
遇見相差16歲的尚陶德　成彼此「靈魂伴侶」

斷開婚姻的枷鎖，楊紫瓊全心投入演藝事業，拍攝電影《警察故事3》在片中展現靈活身手，獲得「香港頭號武打女星」的美譽，更成為亞洲最富知名度、片酬最高的女演員。2004年楊紫瓊大方公開與前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）相戀，曾在2009年至2021年間擔任國際汽聯主席的尚陶德，在一場晚宴上對楊紫瓊一見鍾情，展開追求後抱得美人歸。

不同於前夫潘廸生，年紀大楊紫瓊整整16歲的尚陶德，非常支持她的演藝事業，也許在外型上兩人並不符合大眾的審美觀，曾經也是「外貿協會」的楊紫瓊坦言，她現在追求的是心靈上的契合。兩人相伴19年以來，早已不是一紙婚約可以說明的情感，楊紫瓊認為，女人不該到適婚年齡，就要找個適合的男人結婚組家庭，「女人要為自己而活，對自己負責就夠了。」

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▲楊紫瓊60歲生日，富商男友為她辦生日派對。（圖／翻攝自微博）
▲楊紫瓊（中）60歲生日，富商男友為她辦生日派對。（圖／翻攝自微博）


▲國際武打巨星楊紫瓊檔案。（圖／NOWnews）
▲國際武打巨星楊紫瓊檔案。（圖／NOWnews）

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