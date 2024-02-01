第二個北海道航點！星宇航空插旗函館　3月起天天飛

星宇航空今（1）日正式開航函館，台北-函館首航班機JX860於中午12:24出發，飛往星宇航空於北海道的第二個航點函館，預計於當地時間17:00抵達。星宇航空策略長劉允富也親赴函館機場，與函館副市長田畑浩文、北海道機場公司社長蒲生猛一同主持剪綵開航儀式，並與函館-台北的首航班JX861旅客一同歡慶新航線的開航。
記者許若茵／台北報導
星宇航空策略長劉允富表示，星宇航空自開航起即積極開闢日本航線，希望讓雙邊暢旺的旅遊及商務交流，透過綿密的航網越趨方便。星宇航空繼札幌之後，開闢第二個北海道航點函館，也成為目前唯一飛航函館定期航班的國籍全服務航空公司。函館位於北海道南端，為四季皆適合造訪的城市，坐擁豐富的觀光資源，星宇航空航班時間午去晚回，可與札幌的航班相互搭配，旅客可安排雙點進出的行程，相信函館航線的開闢可為旅客帶來更多樣的選擇與便利性。
為歡慶函館開航，星宇航空聯手函館當地老牌麵包店「King Bake」，提供每一位搭乘JX860首航班的旅客超人氣伴手禮「函館RUSK」麵包脆餅，原料100%使用北海道產的小麥，麥香濃郁的脆餅讓旅客一口接著一口。即將於函館開幕全新飯店的「星野集團」也提供全方位北海道攻略手冊及特色文具，讓旅客搶先體驗函館風情。
函館為星宇航空第九個日本航點，2月每週3到4班，3月起每天飛航，目前星宇也飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、熊本、名古屋，台北-函館航線以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。