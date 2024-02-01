過年「龍乃勝星城」！星城Online狂送好禮　加碼抽黃金元寶、手機

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新春好禮送不停！快到「來啦！龍乃勝星城」活動頁領取好運福袋，開袋就送春節道具卡，新玩家還加碼送百萬銀幣。過年最重要的莫過於包紅包，所以這次《星城Online》幫大家準備好紅包袋了！即日起至2/25，到萊爾富購買「龍乃勝禮包」，憑內含序號直接兌換實體限量質感紅包袋，亦可直接購買，共有2組款式，等你來蒐集。
2/20前到錢都日式涮涮鍋，點「龍好石運 龍膽石斑魚鍋」即送限量撲克牌乙副；2/25前到指定門市購買正光製藥產品，即贈送聯名貼布乙包，給你龍光煥發新氣象，過年走春別錯過這些好禮。
天天登入戳好禮，加碼抽黃金元寶、手機、卡啦OK等超值好康
只要在活動期間，登入《星城Online》遊玩，即可獲得當日乙次戳好禮的機會，獎品包含：sakuyo、Planet9、小北百貨、正光製藥、台灣大哥大、必勝客、肯德基、神腦國際、睿亮手機配件、錢都涮涮鍋等各式品牌獨家優惠券、兌換券任你戳，天天登入就拿越多！
不僅如此，《星城Online》今年更祭出多項超值豪禮，加碼抽豐富獎品回饋玩家，活動期間只要遊玩多人同樂遊戲館，就能參與抽獎，有機會帶走黃金元寶、三星手機、開運水晶招財樹、黃金鑰匙項鍊、金錢招財樹、大甲鎮瀾宮捧錢龍與守財錢龜，以及睿亮手機配件贊助的無線卡拉OK、sakuyo贊助的荏胡麻油+DHA藻油和金盞花萃取葉黃素、錢都涮涮鍋贊助16盎司大口食肉鍋套餐與麻辣雙拼等多項好禮，玩越多，抽越多！
開運賀卡免費拿，趣味濾鏡敲破龍蛋集好運！
龍年好運來報到，《星城Online》準備龍年限定開運賀卡，活動期間供玩家免費下載，向親朋好友分享、拜年祝賀，共有6款賀圖，及1款隱藏版，等你來收藏，分享、轉發龍好運！除此之外，今年《星城Online》也推出「測你的龍王屬性」的趣味濾鏡，點頭敲破龍蛋，即可測出自己的龍王屬性，很適合在IG、FB上分享測驗結果，線上與大家同樂，一起集好運旺龍年！
「測你的龍王屬性」IG濾鏡
「測你的龍王屬性」FB濾鏡
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