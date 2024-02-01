民眾黨少一票！立法院長選舉結果出爐　票數沒過半進入第二輪投票

轟黨內羞辱游錫堃　王世堅開砲：友台節目連8小羞辱、我不以為然

▲王世堅表示，黨內有一小部分人，他們自以爲贏得了權柄，藉著媒體，透過節目接連8個小時羞辱游錫堃，「我王世堅非常不以為然！」（圖／記者吳翊緁攝，2023.02.01）
▲王世堅表示，黨內有一小部分人，他們自以爲贏得了權柄，藉著媒體，透過節目接連8個小時羞辱游錫堃，「我王世堅非常不以為然！」（圖／記者吳翊緁攝，2023.02.01）

記者陳佩君／台北報導

國民黨立委韓國瑜今（1）日當第11屆立法院長，尋求立法院長連任未果的游錫堃發出聲明指出，明天起將辭去立法委員。對此，民進黨立委王世堅在臉書批評，「黨內有一小部分人，他們自以爲贏得了權柄，藉著媒體、透過節目，某個友台節目接連8個小時羞辱游錫堃，我王世堅非常不以為然！」

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王世堅表示，三黨不過半是既成事實，也是人民的選擇，現在賴清德擔任總統，民進黨本就當家不鬧事，院長選舉要國民黨起義來歸是不可能的事，唯一希望就是民眾黨這8席能夠來支持民進黨。

王世堅提到，第二輪投票即便白色投廢票，也等於是暗助國民黨勝選，即便如此，民眾黨再怎麼不好，再怎麼小，人家就是8席立委，帶著相當的民意支持，基於國家社稷，民進黨還是要協商與合作，目標只有一個「為了能夠成就國家大局，讓綠色執政能夠永續」。

王世堅認為，想要實現人民所託，民進黨低頭一點，客氣地和民眾黨來協商，甚至拜託，他認為選民能接受，「誠懇待人，我們的言行可能喚醒白營能夠棄暗投明來幫助民進黨，未嘗不可」。

王世堅說，關心政治的綠營朋友都清楚，過去在陳水扁政府時期，民進黨弱勢，立院經歷朝小野大，當時真的是一事無成；大的事情難成，想要充實國防，但潛艦一路拖了20年才好，「我們難道沒有學到教訓，要再經歷一次嗎？執政黨的立法委員、立院黨團為了實現人民與國家有利的法案，應該把自己放小，能屈能伸」。

王世堅指出，游錫堃是創黨元老，也是民主前輩，在黨外時代，冒著被處理被關的年代，為了大家奮戰，結果在他生涯的最後一仗，這樣羞辱他，「難道我們的黨沒有肚量，讓游院長先釋出這些善意嗎？為什麼要羞辱他？黨內有一小部分人，他們自以爲贏得了權柄，藉著媒體，透過節目，某個友台節目接連8個小時羞辱游錫堃，我王世堅非常不以為然！」

王世堅表示，希望政黨之間的競爭，到2月1日後就轉為團結為台灣努力，他希望不要再把藍白罵到一文不值，也希望對民進黨的批評要公允，「即便我們是深綠，或深藍，還是白色，都應該放下一切紛擾，讓我們的社會能夠休養生息」。

王世堅直言，不管什麼政黨，都是人民一票一票選出來的，社會大眾希望看到的是國家和諧、政局穩定，帶著台灣人民前進。

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