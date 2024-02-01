轟黨內羞辱游錫堃　王世堅開砲：友台節目連8小羞辱、我不以為然

我是廣告 請繼續往下閱讀
王世堅提到，第二輪投票即便白色投廢票，也等於是暗助國民黨勝選，即便如此，民眾黨再怎麼不好，再怎麼小，人家就是8席立委，帶著相當的民意支持，基於國家社稷，民進黨還是要協商與合作，目標只有一個「為了能夠成就國家大局，讓綠色執政能夠永續」。
王世堅認為，想要實現人民所託，民進黨低頭一點，客氣地和民眾黨來協商，甚至拜託，他認為選民能接受，「誠懇待人，我們的言行可能喚醒白營能夠棄暗投明來幫助民進黨，未嘗不可」。
王世堅說，關心政治的綠營朋友都清楚，過去在陳水扁政府時期，民進黨弱勢，立院經歷朝小野大，當時真的是一事無成；大的事情難成，想要充實國防，但潛艦一路拖了20年才好，「我們難道沒有學到教訓，要再經歷一次嗎？執政黨的立法委員、立院黨團為了實現人民與國家有利的法案，應該把自己放小，能屈能伸」。
王世堅指出，游錫堃是創黨元老，也是民主前輩，在黨外時代，冒著被處理被關的年代，為了大家奮戰，結果在他生涯的最後一仗，這樣羞辱他，「難道我們的黨沒有肚量，讓游院長先釋出這些善意嗎？為什麼要羞辱他？黨內有一小部分人，他們自以爲贏得了權柄，藉著媒體，透過節目，某個友台節目接連8個小時羞辱游錫堃，我王世堅非常不以為然！」
王世堅表示，希望政黨之間的競爭，到2月1日後就轉為團結為台灣努力，他希望不要再把藍白罵到一文不值，也希望對民進黨的批評要公允，「即便我們是深綠，或深藍，還是白色，都應該放下一切紛擾，讓我們的社會能夠休養生息」。
王世堅直言，不管什麼政黨，都是人民一票一票選出來的，社會大眾希望看到的是國家和諧、政局穩定，帶著台灣人民前進。
更多「新國會立法院長選戰」相關新聞。