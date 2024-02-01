柯震東上演男男激吻拒愛姊姊！小S大尺度問「有無純性愛朋友」
由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前邀請新戲《愛愛內含光》的演員柯震東、夏于喬以及林哲熹上節目，由於該劇採以「大膽題材談論性關係」，讓小S尺度大開，在節目上開啟「好奇寶寶模式」，火力全開、瘋狂追問柯震東關於「純性愛關係朋友」的想法，令柯震東緊張到直冒汗，笑說：「節目不是才剛開始嗎！」
記者張芸婷／綜合報導
《愛愛內含光》透過喜劇形式，探討來自不同年齡、不同家庭背景的愛戀組合，以及挑戰台灣社會裡，家人之間避而不談的禁忌話題「性愛關係」。對此，柯震東透露，自己的原生家庭可以大聊性事，家人對於此事有著較開放的觀念。夏于喬則相反，雖然她在劇中的角色是可以跟家人大方聊「性」，但她說在現實生中是完全不可能的。
而當柯震東被問到「曾在哪些刺激的地點發生過性行為？」時，他表示自己都很正常，頂多沙發、偶爾餐桌，小S繼續問，有沒有去過Motel，他誠實回應，小時候確實有去，「大概是大一的時候，是去『上面是玻璃』的那種」。
柯震東之前曾與大12歲的天后蕭亞軒交往，令小S不禁好奇他是否依然喜歡姊姊，柯震東則認為自己年紀漸長，經過多方考量，不會再交比自己年紀大的女朋友了。
此外，柯震東與林哲熹曾在電影作品中飾演過情侶，發展出男男戀，沒想到小Ｓ直接CUE「現場深情接吻」，嚇得兩人不知所措，小S更自顧自的導起戲來，柯震東則是在一旁默默跟林哲熹說：「我就跟你說，當初要拒絕來上這節目吧！」，引起現場哄堂大笑，最終兩人還是配合演出，柯震東捧起林哲熹的臉頰狠狠的親了下去，瞬間全場沸騰！本集《小姐不熙娣》內容將於明（2）日晚上10點在東森綜合32頻道播出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道