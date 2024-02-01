AI依舊熱！黃仁勳頻繁來台要產能 國發會龔明鑫看好今年GDP
主計總處公布去年台灣經濟成長率1.4%，創下14年來新低，但國發會主委龔明鑫今（1）日表示，台灣過去3年經濟成長率都滿高，表現算是穩健，疫情間的部分產品超額訂單，目前也去化差不多，數位經濟發展來到新階段，像是AI相關議題非常熱門，NVIDIA執行長黃仁勳近日來台很明顯是來要產能，並認為AI能帶動經濟發展與投資，看好今年是相對樂觀的一年，全年經濟成長率可望超過3%。
記者魏妤庭／台北報導
近日黃仁勳再度來台，再度掀起一陣討論，龔明鑫表示，去年黃仁勳就來了好幾趟，最近一次來台很明顯是來要產能，從業務資訊來看，今、明年需求量非常大。同時他不只拜訪半導體代工業者，還看了系統廠商，甚至點名9家廠商，看來今年是AI非常熱門的一年，並認為將帶動強勁的經濟發展與投資，是相對樂觀的一年。
此外，龔明鑫指出，全球市場仍有四大變數，第一是看聯準會（Fed）何時降息，牽動國際資金流動，並影響到高科技產業在股市募資能力。第二則是地緣政治關係，中東局勢震盪以及紅海危機，對運輸造成衝擊，受到全球矚目，但各國也持續研擬因應方法，此部分影響應能降至最小。
第三為中國經濟狀況，外媒提到中國去年經濟成長率可能為負成長，對中國經濟抱有疑慮，其真實情況為何仍需持續觀察。第四則是今年有超過70個國家地區舉行選舉，又以6月歐洲議會選舉及11月美國總統大選最為關鍵，可能會影響到淨零轉型步調或移民等政策基調。
儘管今年充滿變數，龔明鑫認為，估算經濟成長率已將變數考量在裡面，對今年經濟成長率持樂觀看法，可望超過3%，相較其他亞洲三小龍來講應該還算可以。另提到長期關注的主軸，包含配合供應鏈轉移，持續全球布局，並配合數位轉型，除了硬體建置外，AI新時代來臨，應用人才相關布建持續強化中。由於國際間對淨零要求日益嚴格，今年淨零轉型預算較去年成長45.7%，從662億提高到964億，成長幅度大，以顯示政府決心，對長期發展會有幫助。