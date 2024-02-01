韓國瑜當選立法院長　綠營黨政人士諷： 三個第一成史上第一

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民眾黨團今日在院長投票時支持黃珊珊，讓國民黨韓國瑜在第二輪投票中勝出，有黨政人士表示，首先是第一個被罷免的直轄市長。2018年高雄市長選舉，韓國瑜在高雄市拿下超過89萬票，但上任後卻決定競選總統，荒廢市政、棄守高雄。2020年1月總統大選，韓全市只獲得61萬票；同年6月罷免案同意票則高達93.9萬票，而其實早在1994年，時任立委的韓國瑜就已經被提過罷免，韓也是中華民國史上第一個在立委以及市長任內被都被提過罷免的政治人物。
該人士說，接著是第一個打著庶民人設，卻被周刊踢爆「假庶民、真買豪宅」的政治人物。報導指出，2011年韓國瑜明明沒有工作，卻出手訂下總價高達近7200萬元的北市南港豪宅，據傳背後核心是夫人李佳芬的「貴婦購屋團」。當時也讓館長爆氣，在臉書評論表示，「如果他是庶民，我他媽就是賤民，2020讓你知道，騙人的下場！」。
該人士說，最後則是第一個因為接見外賓遲到、說謊，以及爭議言行登上外媒的政治人物。2020大選期間，日本財經週刊以「香港、台灣、韓國」為主題，探討台灣總統大選議題時，報導標題「台灣遲刻魔（遲到鬼）總統候選人的言行爭議」。
內文指出，韓國瑜與日本學者會面行程，因為臨時更換地點，讓學者變成韓國瑜口中的遲到者，甚至還向媒體自誇大方不計較，後來學者們說明真相，高雄市府才澄清沒有遲到的事實。報導也提到韓國瑜向台灣媒體表示，受到日本交流協會邀請出訪日本，日本交流協會也即時出面澄清，是韓國瑜主動表示想參訪，日方並無提出邀請。該報導最後則以「在接下來的總統選舉，韓國瑜給人的最大疑慮，是做為領導人的品性與誠信」作為結語。
該人士表示，民眾黨透過第二輪放棄投票的方式，保送韓國瑜擔任立法院長，之後也會接受國民黨的支援，協助黃國昌等人取得部分委員會召委，未來立法院只有小藍，不再有白色力量，當初標榜希望透過理念與價值合作的民眾黨，「其實早在黃國昌與韓國瑜擁抱後就已經破滅。」
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