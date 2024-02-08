2月台劇片單／《愛愛》柯震東暈船砲友 《商魂》李國毅遭妻偷吃
2月台劇百花齊放，《NOWnews今日新聞》精選4部話題強檔，講述年輕世代砲友文化的《愛愛內含光》由柯震東、詹子萱主演；郭書瑤的《何百芮的地獄毒白》改編自宅女小紅失戀故事；傅孟柏主演年代劇《商魂》，周旋在邵雨薇、田中千繪之間；翻拍小說的《華麗計程車行》由曹佑寧帶觀眾一窺嘉義風光。
記者羅凌筠／綜合報導
《愛愛內含光》是一部結合性愛話題、愛情和家庭的激情輕喜劇，柯震東與詹子萱為激情戲解放軀體，探討年輕人速食愛情，夏于喬、馬志翔扮一對相敬如「冰」的夫妻，攜手為冷感的無性生活找尋出路，林哲熹、巫建和則化身一對負責「野戰組」的同志，在各式戶外地點靈肉合一。該劇目前於Netflix播出。
《何百芮的地獄毒白》將宅女小紅在網路爆紅的「大罵前男友」連載拍成戲劇，劇情講述何百芮年滿30歲生日當天突然被男友拋棄，結婚買房的美夢一夕幻滅。她心碎之際，衝動決定辭去原先穩定的工作，在社群媒體上抒發苦悶心情，結果竟引發廣大網友的反響，幫助心力交瘁的她重新站起來。郭書瑤詮釋「地獄來的前女友」何百芮一角，閨密團包含孫可芳飾演的浪女「克拉拉」、阿Ken飾演的前姐夫，鍾瑶飾演的都會女「Vivian」。該劇2月10日在HBO GO播出。
半自傳性質的《商魂》描述台灣第1位實業家林燈試圖在民心動蕩、政權更迭的50年代，於華泥民營化的經營權大戰中上位，賢伉儷組由邵雨薇飾演傅孟柏的妻子，關鍵時期常為丈夫獻計，怨偶組由李國毅飾演入贅周曉涵家的小白臉，任由周曉涵與日本奸角市原隼人偷情。該劇於2月17日起每周六晚間8點在民視播出。
曹佑寧、郭子乾的《華麗計程車行》改編自聯合出版、陳俊文原著小說，是部圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家4口，與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。該劇於2月18日起每周日晚間10點LINE TV、華視首播，2月24日起每周六晚間8點八大戲劇台41頻道播出。
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