MLB／J.D.Martinez仍是自由身！休賽季沒人要 紐媒盼大都會出手
美國職棒MLB紐約大都會今年休賽季異常安靜，這與大都會老闆Steve Cohen過去的作風差異甚大，目前在自由球員市場較有聲音的補強，僅有簽下洋基昔日王牌、但上季表現相當不理想的先發投手Luis Severino，以及巨人牛棚投手Sean Manaea，打者部分至今為止沒有重大補強，對此《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）就發文建議，紐約大都會應該在自由市場鎖定道奇重砲J.D.Martinez與馬林魚好手Jorge Soler。
記者陳品翔/綜合報導
Jon Heyman指出，現今大聯盟球團似乎在休賽季補強階段，都優先考量到投手部分，也因此像山本由伸這種尚未在大聯盟投過任何一球的投手，才因此有機會獲得巨額合約。但實際上許多球隊都忽略到，有實力的打者對於球隊戰力而言，也是相當重要的一環，目前除了日籍二刀流好手大谷翔平之外(排除延遲付款的情況下)，此休季尚未有簽下總值超過5000萬美元的打者，「投重打輕」的狀況正在大聯盟逐步浮現。
Jon Heyman也點出大都會現在的先發輪值，還可能比同城紐約洋基深度更深，而上季表現不算太優的牛棚也正持續補強，但打線也需要真正的幫助，給予當家一壘手Pete Alonso更多火力掩護，且大都會不應該迴避這個顯而易見的問題，而是要積極做出更多補強，試圖網羅目前市場上尚未簽約的打擊好手。
J.D. Martinez在2023球季以1年1000萬美元合約，自波士頓紅襪轉戰洛杉磯道奇，並在道奇迎來復活，出賽113場出賽繳出打擊率0.271、33轟、103分打點、WAR 1.9的成績。根據《MLB TRADE RUMORS》指出，在今年自由市場各大位置排行預測中，J.D. Martinez在指定打擊位置中名列最好的選手，預期將能夠簽下一份至少2年的複數年合約。