逃亡逾3年！日本又一重大通緝犯遭逮捕 前山口組「斷指男」落網
日本近期接連傳出重大通緝犯落網消息，繼逃亡49年的通緝犯桐島聰投案後，日本警方又於今（1）逮捕自2020年開始逃亡、至今已經超過3年的重大通緝犯金成行，他在山口組更為人知的名字是「金澤成樹」，因涉殺人未遂而遭警方通緝，雖然先後得到至少4人協助逃亡，但最終仍被警方成功逮捕。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本《TBS》電視台報導，現年55歲的重大通緝犯金成行在當地時間1日凌晨4時29分於宮城縣仙台市遭警方逮捕。這位黑幫成員以「金澤成樹」行走黑社會，在2020年9月曾於長野縣一間餐廳附設停車場涉嫌以手槍射擊他人腹部、腋下，因此被控殺人未遂並遭全國通緝。
在逃亡這3年期間，金成行前後受到過至少4人的協助，儘管警方都將這些曾提供幫助者逮捕，但最終都仍以不起訴結案。根據《日本放送協會》報導，一直到近日警方才獲得可靠情報，並在今日於仙台市將其逮捕。
報導指出，警方在攻堅進入金成行所在之處時，對方獨自一人待在屋內，也沒有發生激烈反抗和謊報身份，警方也迅速以「左手小拇指斷指」這項特徵確認目標身份，據稱金成行是過去曾經隸屬於山口組的暴力集團「絆會」幹部，該組織於2020年正式變更名稱與其他山口組團體決裂。