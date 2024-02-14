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獨／葛凌風兒跳水、露冰塊腹肌！白冰冰驚訝「小不點變猛男」

▲葛兆恩演出白冰冰製作的新戲《天知道》男主角，犧牲非常大，露腹肌、跳水樣樣來。（圖／白冰冰提供）
▲葛兆恩演出白冰冰製作的新戲《天知道》男主角，犧牲非常大，露腹肌、跳水樣樣來。（圖／白冰冰提供）

記者江芷稜／綜合報導

綜藝大姊大白冰冰跨界當戲劇製作人，籌備八點檔新戲《天知道》，決定要起用新人讓大家耳目一新，除了自己領銜主演，也遍尋新生代演員，最後欽點了高凌風兒子葛兆恩（寶弟）和跆拳道國手胡子萱擔綱男女主角，27歲的葛兆恩首度挑大梁，在劇裡大露冰塊腹肌，好身材讓旁人都感到驚訝，連白冰冰都忍不住笑說「小不點長大了」。

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▲葛兆恩曾演出陸劇《長安十二時辰》，讓觀眾相當驚豔。（圖／白冰冰提供）
▲葛兆恩曾演出陸劇《長安十二時辰》，讓觀眾相當驚豔。（圖／白冰冰提供）
寶弟遺傳爸爸葛凌風的藝術天分，曾演過《後菜鳥的燦爛時代》、《長安十二時辰》，也在嘻哈節目《說唱聽我的》表現亮眼，這次幸運獲選為八點檔男主角，原來背後還有一段機緣巧合。他去中視探望朋友時巧遇白冰冰錄製《冰冰show》，當時冰冰姐沒認出他，得知他是高凌風的兒子時嚇一跳，驚訝地說：「你是當年很小的小不點嗎？」寶弟馬上幽默回應：「我現在是大不點了！」意外促成這次合作。

▲葛兆恩在新戲《天知道》裸露上身秀腹肌，讓女主角緊張到說不好台詞，白冰冰也驚訝他真的長大了。（圖／白冰冰提供）
▲葛兆恩在新戲《天知道》裸露上身秀腹肌，讓女主角緊張到說不好台詞，白冰冰也驚訝他真的長大了。（圖／白冰冰提供）
他興奮地說，接演《天知道》根本不在人生規劃中，結果竟然成了男主角。白冰冰姐也逗趣調侃：「我第一次當製作人，擔心的反而不是錢的問題，我擔心的是男人，整部戲我管得最多就是男主角，我還再三交代翁家明，這次要管好寶弟！他身高好、身材好、臉蛋好，小不點現在變大不點了，擔心我的大不點會失控！」她還幽默勸寶弟先別交女友，「萬一管不住，就到我新竹家坐坐，外面風景不錯，應該讓你年輕氣盛的慾望變得比較平靜。」

▲葛兆恩（寶弟）平常就有健身的習慣，身材相當不錯。（圖／白冰冰提供）
▲葛兆恩（寶弟）平常就有健身的習慣，身材相當不錯。（圖／白冰冰提供）
初次詮釋男主角，寶弟犧牲頗大，除了要跳水、被女主角狠摔，也罕見裸露上身露出結實好身材，胡子萱是跆拳道女國手，比賽經常跟異性選手有肢體接觸，感覺習以為常。沒想到有一場男主角脫上衣的戲時，她卻緊張到猛吃螺絲，白冰冰以為太冷了，趕緊叫寶弟幫女主角取暖，別讓她冷到，胡子萱害羞吐露心聲，不敢直視對方冰塊肌，才會緊張到講不出台詞。

寶弟聽了頓時也尷尬起來，趕快把衣服穿起來。雖然已經27歲，他仍是一副娃娃臉，笑說：「其實很少人知道我身材還不錯，我一直有健身的習慣，現在比較魁梧，感覺就比較大隻」。這次為戲劇獻出脫上衣、還要被女主角痛摔的新體驗，自己也感覺很新鮮。

▲寶弟葛兆恩（左）跟胡子萱首度體驗吊鋼絲跳水，直呼過程非常好玩。（圖／白冰冰提供）
▲寶弟葛兆恩（左）跟胡子萱首度體驗吊鋼絲跳水，直呼過程非常好玩。（圖／白冰冰提供）
其中有一幕跳水戲，拍攝當天恰巧寒流來襲，年輕演員們展現體魄及毅力，在8度的寒冷天氣跳下水演出戲劇情節，讓白冰冰深感感動。第一次吊鋼絲下水，胡子萱笑說，本來以為吊鋼絲是用機器控制，沒想到是人工幫忙拉，感覺很好玩，寶弟則是「下半身感覺又冷又緊又卡」，對著鏡頭直呼「要到旁邊喬一下」。

▲寶弟葛兆恩（左）在戲裡被跆拳道國手胡子萱狠摔。（圖／白冰冰提供）
▲寶弟葛兆恩（左）在戲裡被跆拳道國手胡子萱狠摔。（圖／白冰冰提供）
愛看韓劇的白冰冰，這次首度擔任戲劇製作人，自掏腰包花了6千萬元，自嘲賣一棟房子也不夠，但能夠留下好作品，讓她感覺很值得。令人刮目相看的是，第一次擔綱重要角色的胡子萱在白冰冰、寶弟的臨場指導下，演技精進不少。白冰冰對他們的表現給予高度評價，希望能打造出一齣精品戲劇，提供觀眾不一樣的黃金時段選擇。

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