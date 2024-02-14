獨／葛凌風兒跳水、露冰塊腹肌！白冰冰驚訝「小不點變猛男」

我是廣告 請繼續往下閱讀
他興奮地說，接演《天知道》根本不在人生規劃中，結果竟然成了男主角。白冰冰姐也逗趣調侃：「我第一次當製作人，擔心的反而不是錢的問題，我擔心的是男人，整部戲我管得最多就是男主角，我還再三交代翁家明，這次要管好寶弟！他身高好、身材好、臉蛋好，小不點現在變大不點了，擔心我的大不點會失控！」她還幽默勸寶弟先別交女友，「萬一管不住，就到我新竹家坐坐，外面風景不錯，應該讓你年輕氣盛的慾望變得比較平靜。」
初次詮釋男主角，寶弟犧牲頗大，除了要跳水、被女主角狠摔，也罕見裸露上身露出結實好身材，胡子萱是跆拳道女國手，比賽經常跟異性選手有肢體接觸，感覺習以為常。沒想到有一場男主角脫上衣的戲時，她卻緊張到猛吃螺絲，白冰冰以為太冷了，趕緊叫寶弟幫女主角取暖，別讓她冷到，胡子萱害羞吐露心聲，不敢直視對方冰塊肌，才會緊張到講不出台詞。
寶弟聽了頓時也尷尬起來，趕快把衣服穿起來。雖然已經27歲，他仍是一副娃娃臉，笑說：「其實很少人知道我身材還不錯，我一直有健身的習慣，現在比較魁梧，感覺就比較大隻」。這次為戲劇獻出脫上衣、還要被女主角痛摔的新體驗，自己也感覺很新鮮。
其中有一幕跳水戲，拍攝當天恰巧寒流來襲，年輕演員們展現體魄及毅力，在8度的寒冷天氣跳下水演出戲劇情節，讓白冰冰深感感動。第一次吊鋼絲下水，胡子萱笑說，本來以為吊鋼絲是用機器控制，沒想到是人工幫忙拉，感覺很好玩，寶弟則是「下半身感覺又冷又緊又卡」，對著鏡頭直呼「要到旁邊喬一下」。
愛看韓劇的白冰冰，這次首度擔任戲劇製作人，自掏腰包花了6千萬元，自嘲賣一棟房子也不夠，但能夠留下好作品，讓她感覺很值得。令人刮目相看的是，第一次擔綱重要角色的胡子萱在白冰冰、寶弟的臨場指導下，演技精進不少。白冰冰對他們的表現給予高度評價，希望能打造出一齣精品戲劇，提供觀眾不一樣的黃金時段選擇。