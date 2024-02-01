限5天！7-11雪糕「買1盒送1盒」　全家「泡麵、氣泡水」也買1送1

超商本周限定優惠別錯過！7-11「超值五六日」活動將暫停至過年後，不過好康還是一波波。7-11即日起至2月27日晚間7時，在OPENPOINT APP遊樂場推出「刮寶趣」，會員每天都能免費玩1次，或用2點OPENPOINT換1張數位刮刮卡，有機會刮到頭獎「8888點OPENPOINT點數」，相當於現賺8888元。
此外，即起至2月20日前還有冰品預購優惠，百吉蘇打大雪糕5入買1盒送1盒，平均每支13元。今（1）日起至2月29日前，祭出6款日本sun-star肖像文具驚喜包預購，每包內含至少6樣文具，優惠價388元，相當於下殺3.8折。
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全家會員優惠自1月31日至2月4日限時5天，本周DM共有13款商品，其中過半數7款是買一送一起，包括Cheers強氣泡水平均15元、農心海鮮烏龍麵平均25元、浪味仙平均15元、TWIX巧克力麥餅平均13元、哈瑞寶Q軟糖平均16元、ATORI卡拉薯條平均15元、得意抽取式廚房紙巾平均75元。
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，1月31日至2月4日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周10款促銷商品中，買一送一代表是樂法水蜜桃氣泡水500ml平均15元，此外還有不少「第2件10元」零食。
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