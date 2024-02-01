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限5天！7-11雪糕「買1盒送1盒」　全家「泡麵、氣泡水」也買1送1

▲超商本周會員優惠好康更新，7-11指定雪糕買一盒送一盒，全家則有泡麵、氣泡水買1送1。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周會員優惠好康更新，7-11指定雪糕買一盒送一盒，全家則有泡麵、氣泡水買1送1。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠別錯過！7-11「超值五六日」活動將暫停至過年後，不過好康還是一波波。7-11即日起至2月27日晚間7時，在OPENPOINT APP遊樂場推出「刮寶趣」，會員每天都能免費玩1次，或用2點OPENPOINT換1張數位刮刮卡，有機會刮到頭獎「8888點OPENPOINT點數」，相當於現賺8888元。

此外，即起至2月20日前還有冰品預購優惠，百吉蘇打大雪糕5入買1盒送1盒，平均每支13元。今（1）日起至2月29日前，祭出6款日本sun-star肖像文具驚喜包預購，每包內含至少6樣文具，優惠價388元，相當於下殺3.8折。

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▲7-11推出冰品預購優惠。（圖／業者提供）
▲7-11推出冰品預購優惠。（圖／業者提供）
▲6款日本sun-star肖像文具驚喜包都是388元，約是3.8折。（圖／業者提供）
▲6款日本sun-star肖像文具驚喜包都是388元，約是3.8折。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠自1月31日至2月4日限時5天，本周DM共有13款商品，其中過半數7款是買一送一起，包括Cheers強氣泡水平均15元、農心海鮮烏龍麵平均25元、浪味仙平均15元、TWIX巧克力麥餅平均13元、哈瑞寶Q軟糖平均16元、ATORI卡拉薯條平均15元、得意抽取式廚房紙巾平均75元。

▲全家會員優惠至2月4日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠至2月4日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，1月31日至2月4日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周10款促銷商品中，買一送一代表是樂法水蜜桃氣泡水500ml平均15元，此外還有不少「第2件10元」零食。

▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
▲萊爾富「限時殺5日」限定優惠活動。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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