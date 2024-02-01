郭書瑤發豪語「我是亞洲極品」 放任男友一夜情：你情我願可以
郭書瑤、張睿家、姚以緹、鍾瑶、詹懷雲今（1日）出席HBO影集《何百芮的地獄毒白》宣傳活動，戲裡詮釋遇到渣男的小資女，郭書瑤本身對「渣男」接受範圍意外寬廣，她曾經允許某任前男友約砲，「我說你跟外國人可以，想體驗不同人種，在安全、健康、乾淨的前提下你情我願，那我不會生氣，但跟亞洲人就不用了，因為我已經是極品了吧！」前衛言論一出，張睿家封她「亞洲極品」，郭書瑤接著笑說：「畢竟我也是靠身材走紅。」
記者羅凌筠／台北報導
不過郭書瑤接著提到，她這套理論反而沒有造成男友瘋狂一夜情，「渣男越抓越不是妳的，反而他聽到妳這樣說，更不敢做什麼事，就是很乖。」那什麼樣的男生才算渣男？郭書瑤說：「如果用騙的就是渣，一開始承認花心那種，我反而OK，要改變自己都很難了，怎麼可能改變別人？我如果喜歡，我不想改變他，好的、不好的我都會想辦法接受。」
鍾瑶聽了直呼郭書瑤戀愛腦，郭書瑤連忙澄清：「我有交往的都不是這種。」而郭書瑤的角色「何百芮」原型是網紅「宅女小紅」，因為公審前男友引起女性共鳴，在網路爆紅成名，郭書瑤表示自己不是公審型的，會訴苦，但不太會公開罵前男友，被問到每任至今還有聯絡嗎？她也大方承認：「沒有每個都變朋友，也不是每個都有必要聯絡。」
《何百芮》劇組大家都幫郭書瑤作媒，導演、製作人介紹的對象無疾而終，郭書瑤表示有時會去約會，但是沒有心動的感覺，保持「男友是一陣子，好朋友是一輩子」的想法，覺得當朋友就好，而鍾瑶的前男友曹晏豪分手後閃婚交往100天的女友，鍾瑶恢復單身後孤家寡人，她坦言並非不婚主義，但有幾任就是進不到下一個階段，「大部分都是我比較不想（結婚）。」
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