過年LINE拜年！600組龍年貼圖應景登場 宮廟主題直接「迎財神」
過年要拜年，透過LINE貼圖省時又方便！根據LINE官方統計，一整年中民眾最愛贈送貼圖的節日就是農曆新年，今年平台上更是一口氣推出600組應景貼圖、主題、表情貼，陣仗相當大。同時，為了提高貼圖下載量，LINE在春節期間推出一系列優惠活動，今（1）日 起 至 2月12日，買或贈送貼圖就送數位刮刮卡，張張有獎，還有機會抽中冰島、夏威夷機票。
記者周淑萍/綜合報導
LINE 貼圖針對龍年相關應景的貼圖、表情貼和主題桌面共計超過600組，如果無法親自向親友拜年，傳送貼圖也是不錯的方式。今年開運主題首次出現宮廟作品 ，像是北港武德宮的黑虎將軍威名大震四方，主題繪製黑虎將軍坐乘一尾金龍帶財來。
另外還可跟著阿鬼進香團換上喜氣洋洋的紅色，抱著金元寶，攜手財運爆發。而毛毛熊朋友很適合學生們，用來預祝大家新學期開啟奮鬥模式，一切歐趴。
活動部分，今（1）日起至 2月12日，購買或贈送1組「貼圖樂龍龍」活動指定貼圖、表情貼或主題即可獲得1張刮刮卡。刮刮卡張張有獎，有機會獲得「冰島雙人來回機票」、「夏威夷雙人來回機票」、「萬元黃金」、LINE代幣等大獎。
另外，在活動期間付費訂閱LINE貼圖超值方案任一方案，即可獲得LINE代幣30枚，並在小年夜的前兩天再加碼，2月6日 14:00 至 2月12日 23:59 ，完成以下兩個任務：1瀏覽「貼圖樂龍龍」活動主頁面1次；2 在「一對一聊天室」傳送「貼圖樂龍龍」活動貼圖10次即可得到獎品券。