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300歲蘿莉性影像合不合法？衛福部給答案：判斷標準3月討論

▲衛福部保護司長張秀鴛表示，只要角色「看起來像兒童或青少年」，就不能有性相關的情節或暗示，至於判斷依據、原則，會在3月會議討論。（圖／記者黃仁杰攝,2022.09.23）
▲衛福部保護司長張秀鴛表示，只要角色「看起來像兒童或青少年」，就不能有性相關的情節或暗示，至於判斷依據、原則，會在3月會議討論。（圖／記者黃仁杰攝,2022.09.23）

記者林志怡／台北報導

日前有民眾對iWIN檢舉日本動漫成人遊戲角色「看起來像小孩」，且經平台刊登分享，經衛福部判定確實有「兒少性剝削」之虞，因此要求平台下架、引發PTT鄉民反彈。對此衛福部保護司長張秀鴛表示，這類案件還是要以個案認定，但只要「看起來像兒童或青少年」，就不能有性相關的情節或暗示，至於判斷依據、原則，會在3月會議討論。

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有民眾於去（2023）年12月向網路內容防護機構iWIN申訴，有平台刊登日本的動漫成人遊戲內容與網址，且其中女主角形象都較為年幼、看起來像小孩子，雖性交的接合處有打馬賽克，但仍可看出幼態角色有性交行為，後經衛福部授權，iWIN在1月份通知2家平台下架。

後iWIN於1月23日召集平台業者、針對虛擬動漫的「兒童色情」定義進行討論，會中有學者提出，角色「眼睛佔臉部面積50%以盎，就算是幼態」，不得有性交或性暗示情節，但會議中PTT代表們義憤填膺、認為此類標準太過廣泛，不少鄉民因此大炸鍋。

動漫領域由於畫風、設定以及諸多因素，很難判定「兒童色情」界線，這次iWIN與衛福部以「涉及兒少性剝削」為由、下架虛擬遊戲，也讓許多網友擔心，未來連「二次元少女」等都要消失，因為很多劇情若要套用真實世界法規，根本就不能出現。

張秀鴛接受媒體聯訪時表示，依據《兒童及少年性剝削防制條例》，只要是「兒童或少年的性影像」，與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，就會屬於法規禁止範疇。

此外，同法規第38條，「散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金」。

張秀鴛解釋，第38條中的「圖畫」，未載明是真人、虛擬、或是AI合成，只要「看起來像」兒童或青少年，有做出性相關的姿勢、動作、或是劇情暗示，就會涉及相關法規，但實務上仍要以個案判定，相關標準、原則訂定，3月會再開會討論。

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