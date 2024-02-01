300歲蘿莉性影像合不合法？衛福部給答案：判斷標準3月討論

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後iWIN於1月23日召集平台業者、針對虛擬動漫的「兒童色情」定義進行討論，會中有學者提出，角色「眼睛佔臉部面積50%以盎，就算是幼態」，不得有性交或性暗示情節，但會議中PTT代表們義憤填膺、認為此類標準太過廣泛，不少鄉民因此大炸鍋。
動漫領域由於畫風、設定以及諸多因素，很難判定「兒童色情」界線，這次iWIN與衛福部以「涉及兒少性剝削」為由、下架虛擬遊戲，也讓許多網友擔心，未來連「二次元少女」等都要消失，因為很多劇情若要套用真實世界法規，根本就不能出現。
張秀鴛接受媒體聯訪時表示，依據《兒童及少年性剝削防制條例》，只要是「兒童或少年的性影像」，與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，就會屬於法規禁止範疇。
此外，同法規第38條，「散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金」。
張秀鴛解釋，第38條中的「圖畫」，未載明是真人、虛擬、或是AI合成，只要「看起來像」兒童或青少年，有做出性相關的姿勢、動作、或是劇情暗示，就會涉及相關法規，但實務上仍要以個案判定，相關標準、原則訂定，3月會再開會討論。