特企／體驗慢生活與日式點心　「翌日十彡」打造美食歸屬避風港

創辦人分享，「翌日十彡」的店名源自於創辦人的名字組合，象徵著「將煩惱留給明天」的輕鬆哲學。店內的裝潢和氛圍設計，旨在讓顧客體驗一種獨特的慢生活，感受生活中的美好與平靜。「翌日十彡」也是一個寵物友善的餐廳，位於台中西區。這裡不僅是美食愛好者的聚集地，也是寵物主人和他們的愛寵共享美好時光的理想場所。
創辦人將「翌日十彡」定位為一個可以讓人放鬆身心、享受悠閒時光的空間。店名「翌日十彡」不僅承載著創辦人的個人故事，更代表著一種輕鬆愉快的生活態度。店鋪的設計風格和氣氛讓顧客感受到一種別具一格的慢生活體驗。
「翌日十彡」的招牌商品—烤糰子，是一場味覺與情感的交織。創辦人說明，這款糰子經過無數次試驗與調整，選用日本上白糖和薄鹽醬油，創造出獨特的味道平衡。不論是經典的醬油口味，還是創新的麻辣老油條口味，每一種都展現了對原料和製作工藝的嚴謹選擇。翌日十彡的菜單不僅限於烤糰子。其中，蒲燒鰻魚烤飯糰以其精選的日本白鰻和台灣越光米，深受顧客喜愛。這些料理不僅呈現了美味，也代表了創辦人對食材選擇的堅持與用心。
創辦人回憶，開業以來遇到了許多溫暖的客人。一位客人在打烊前的讚美與小費，成為了一段難忘的記憶。這些肯定不僅是對美食的讚賞，更是對「翌日十彡」精神的認同。「翌日十彡」是一家甜點店，也是一個社交和休閒的聚集地。這裡的每位顧客都可以在溫馨舒適的環境中，與家人朋友共享美好時光。「翌日十彡」是台中一家獨特的日式烤糰子店，一個關於追求生活質感、創業夢想和心靈慰藉的故事。這裡的每一份點心，都是對生活美好的讚歌。
對於未來，「翌日十彡」計劃擴展其品牌影響力。創辦人夢想著開設更多分店，以老屋的風格提供更大更舒適的用餐環境。這些計劃不僅體現了對品牌的熱情，也展現了對客戶體驗的持續改進。一個故事，一個關於夢想、堅持和品味的故事。每一份點心，每一個細節，都是對生活美好的追求和表達。
「翌日十彡」特別推出的翌日經典套餐，提供了一個獨特的DIY烤糰子體驗。顧客可以在專用的烤爐上，親自烤製自己喜愛的糰子，這不僅增添了用餐的樂趣，也讓顧客能夠更深入地體驗日式烤糰子的魅力。該店每一款產品都不僅是對食材的精選和工藝的堅持，更是對美食文化的一種尊重和創新。這些特色產品，使「翌日十彡」在台中西區的美食地圖上獨樹一幟。
▲糰子經過無數次試驗與調整，選用日本上白糖和薄鹽醬油，創造出獨特的味道平衡。不論是經典的醬油口味，還是創新的麻辣老油條口味，每一種都展現了對原料和製作工藝的嚴謹選擇。（圖／品牌提供）
▲消費者可以在專用的烤爐上，親自烤製自己喜愛的糰子，這不僅增添了用餐的樂趣，也讓顧客能夠更深入地體驗日式烤糰子的魅力。（圖／品牌提供）
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