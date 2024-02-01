民眾黨少一票！立法院長選舉結果出爐　票數沒過半進入第二輪投票

宣誓就職立法院長　韓國瑜：維持超然中立、盼立院成為講理的地方

▲韓國瑜、江啟臣順利當選立法院正副院長。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）
▲韓國瑜、江啟臣順利當選立法院正副院長。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）

記者余祥／台北報導

國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長，並在今（1）日宣誓就職，韓國瑜說，他是中華民國立法院長，會依照中華民國憲法扮演好院長，主持議事、維持超然中立，他會立刻啟動國會改革，期盼2024年開始的立法院是一個講理而不是講力氣跟暴力的地方，他也會盡量維護小黨權利，希望民進黨、民眾黨、無黨籍論理時以人民利益為最高福祉。

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至於立法院秘書長人選外傳可能是台北市副市長李四川或前立委費鴻泰，韓國瑜說，有思考過各種人選，但還沒有行動、面談過，一定會選最優秀的秘書長，調和鼎鼐，也要超越黨派，盡可能讓立法院一團和氣。

媒體詢問，總統賴清德曾韓國瑜當選立法院長可能會進中聯辦，韓國瑜呼籲賴清德，不要過度緊張跟解讀，韓國瑜是中華民國立法院長，他會遵守憲法賦予的權責，扮演好立法院長，主持議事、維持超然中立，希望打造一個嶄新的國會。

第十一屆立委今（1）日正式就職，並進行立法院正副院長投票，在分別歷經兩輪投票後，國民黨推派的立法院長韓國瑜以54票贏過現任立法院長游錫堃，奪得國會龍頭寶座，國民黨推派的副院長江啟臣同樣也以54票贏過現任副院長蔡其昌，國民黨以公開亮票方式，確保52席黨籍立委加上2席無黨籍立委不會跑票，順利贏得立法院正副院長選舉，並正式宣示就職。

▲韓國瑜、江啟臣宣誓就職。（圖/記者陳明中攝，2024.02.01）
▲韓國瑜、江啟臣宣誓就職。（圖/記者陳明中攝，2024.02.01）
新國會三黨不過半，國民黨有52席立委，加上無黨籍參選的陳超明和高金素梅，共有54席，而民進黨則是51席、民眾黨8席。國民黨雖有多數票的優勢，但仍無法單獨過半，民眾黨的意向成為關鍵，民眾黨日前表態自推人選，國、民兩黨的人選都不會支持，但國民黨立委仍有跑票可能。

在國民黨主席朱立倫對於跑票者祭出黨紀、國民黨團總召傅崐萁居中固票，韓江配順利當選，54席立委，無人跑票。

立法院上午進行立法院長投票，國民黨推派韓國瑜、民進黨推派游錫堃、民眾黨推派黃珊珊角逐，第一輪韓國瑜獲得54票、游錫堃獲得51票，而黃珊珊僅拿下7票，因民眾黨立委陳昭姿蓋選票時手沾到印泥，印到選票上，被會議主席判定是廢票。

由於第一輪投票都未過半，由票數高的前兩名進行二輪投票，民眾黨則不進場投票，最後韓國瑜拿下54票順利當選立法院長。

立法院下午則進行副院長投票，國民黨推派江啟臣、民進黨推派蔡其昌，江啟臣與蔡其昌第一輪分別拿下54票及51票，民眾黨立委8票則全數投給民眾黨立委張啟楷，由於第一輪未過半，一樣由前二高票進行第二輪投票，最終江啟臣以54票順利當選立法院副院長。立法院下午5時30分舉行立法院正副院長宣誓就職。

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