宣誓就職立法院長　韓國瑜：維持超然中立、盼立院成為講理的地方

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媒體詢問，總統賴清德曾韓國瑜當選立法院長可能會進中聯辦，韓國瑜呼籲賴清德，不要過度緊張跟解讀，韓國瑜是中華民國立法院長，他會遵守憲法賦予的權責，扮演好立法院長，主持議事、維持超然中立，希望打造一個嶄新的國會。
第十一屆立委今（1）日正式就職，並進行立法院正副院長投票，在分別歷經兩輪投票後，國民黨推派的立法院長韓國瑜以54票贏過現任立法院長游錫堃，奪得國會龍頭寶座，國民黨推派的副院長江啟臣同樣也以54票贏過現任副院長蔡其昌，國民黨以公開亮票方式，確保52席黨籍立委加上2席無黨籍立委不會跑票，順利贏得立法院正副院長選舉，並正式宣示就職。
新國會三黨不過半，國民黨有52席立委，加上無黨籍參選的陳超明和高金素梅，共有54席，而民進黨則是51席、民眾黨8席。國民黨雖有多數票的優勢，但仍無法單獨過半，民眾黨的意向成為關鍵，民眾黨日前表態自推人選，國、民兩黨的人選都不會支持，但國民黨立委仍有跑票可能。
在國民黨主席朱立倫對於跑票者祭出黨紀、國民黨團總召傅崐萁居中固票，韓江配順利當選，54席立委，無人跑票。
立法院上午進行立法院長投票，國民黨推派韓國瑜、民進黨推派游錫堃、民眾黨推派黃珊珊角逐，第一輪韓國瑜獲得54票、游錫堃獲得51票，而黃珊珊僅拿下7票，因民眾黨立委陳昭姿蓋選票時手沾到印泥，印到選票上，被會議主席判定是廢票。
由於第一輪投票都未過半，由票數高的前兩名進行二輪投票，民眾黨則不進場投票，最後韓國瑜拿下54票順利當選立法院長。
立法院下午則進行副院長投票，國民黨推派江啟臣、民進黨推派蔡其昌，江啟臣與蔡其昌第一輪分別拿下54票及51票，民眾黨立委8票則全數投給民眾黨立委張啟楷，由於第一輪未過半，一樣由前二高票進行第二輪投票，最終江啟臣以54票順利當選立法院副院長。立法院下午5時30分舉行立法院正副院長宣誓就職。