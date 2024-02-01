新制勞退大賺4785億！盤點TOP10持股：台積電蟬聯第一、新增聯電
勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金運用績效，去年全年新制勞退基金大賺4785.6億元，收益率為12.6%，以新制勞退有效帳戶1251萬戶計算，平均每戶帳面分紅逾3萬8250元，創下歷年新高。勞金局今天也公布新制勞退基金前10大持股，台積電蟬聯第一名，占比24.73%，比半年前下降3.59%，另外，剔除兆豐金、新增聯電。
記者李琦瑋／台北報導
勞金局每半年會公布，新制勞工退休基金前10大持股及債券，最新一期公布112年下半年前10大持股，第1名為台積電（2330）占比24.73%，第2名為聯發科（2454）占比3.96%，第3名是廣達（2382）占比3.92%，第4名則是台達電（2308）3.35%，第5名是鴻海（2317）3.13%。
6至10名依序為富邦金（2881）2.63%、中華電（2412）2.12%、國泰金（2882）1.89%、中信金（2891）1.41%、聯電（2303）1.38%。
對比2023年上半年公布的前10大持股，台積電（2330）仍為第1名，但占比28.32%略高下半年，後續依序為台達電（2308）4.08%、鴻海（2317）3.95%、廣達（2382）3.08%、中華電（2412）2.68%、富邦金（2881）2.53%、聯發科（2454）2.33%、國泰金（2882）2.04%、兆豐金（2886）1.61%、中信金（2891）1.43%。
對比之後可發現，112下半年的前10大持股，剔除兆豐金、新增聯電；並些微調降台積電、鴻海、中華電、國泰金持股比例，增持聯發科、廣達、富邦金。