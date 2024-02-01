特企／陳年水漬油垢怎麼清？年前大掃除事半功倍靠這「好物」

根據《美國呼吸暨重症照護醫學期刊》研究指出，使用化學清潔劑打掃，肺功能受損程度「相當於每天吸菸20支」，建議以天然的清潔劑取代，因此TKP植萃酵素洗劑推出一系列天然不傷手的產品，針對一般家庭清潔會遇到的問題逐一解決，住家最傷腦筋四大區域，用對方法就能輕鬆清潔，讓清潔從惱人的困擾，變成療癒的過程。
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- 廚房的抽油煙機、瓦斯爐上，時常煮飯的家庭都會遇到陳年油垢難清理的問題，這時只要使用TKP植萃酵素洗劑的廚房除油洗劑，取一匙加入溫水中1:50混和，可使用氣壓瓶/噴霧瓶裝入後，搭配菜瓜布就能輕鬆清洗抽油煙機，難搞的油網可以直接浸泡一天，隔天酵素作用乳化後就能輕鬆洗淨，還原亮晶晶的樣貌。
- 陳年浴廁水漬污垢讓廁所看起來又髒又舊，不論是磁磚玻璃，還是馬桶或水龍頭，使用TKP植萃酵素洗劑的浴廁除垢，以1:2的濃度調和成泡泡，再以菜瓜布將泡沫覆蓋在髒汙處，30分鐘後再用菜瓜布刷洗後洗淨，便可以得到煥然一新的浴廁。
- 最容易被忽略的排水管道，TKP也為您準備好解決方案，廁所或廚房的排水管道許久未清潔，都會累積厚厚的水垢油垢，這時可使用TKP植萃酵素洗劑將管道清通，管道潤濕後倒入1-2匙的洗劑，等待時間越長效果越好，清潔的同時也能達到滅菌除蟑的功效。
- 洗衣機使用久了會孳生細菌或卡許多髒汙，使用TKP植萃酵素清潔洗劑的洗衣機槽洗劑，就能清潔兼具定期保養、去黴除垢功能，才不會讓原本要清洗乾淨的衣服越洗越髒，進而產生皮膚不適。