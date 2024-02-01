NFL／超級盃票價歷史新高！平均要價30萬　是NBA、MLB決賽3倍以上

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，參考售票網站TickPick的資料，由於主辦城市位在拉斯維加斯，導致票價更加提高。
本屆「超級盃」將成為有史以來最貴的一場比賽，平均票價在9800美元（約新台幣30萬5000元）上下，且目前最便宜的票價是8,188美金（約新台幣26萬元）。
其餘賽事決賽票價
在NBA方面，網站《Vivid Seats》列出的數據顯示，2023年由丹佛金塊對上邁阿密熱火的系列賽，在邁阿密的平均票價為1,085 美金（約新台幣3.4萬元），與丹佛主場的價格相差不遠。
而在MLB的部分，根據網站《Ticket Smarter》的數據顯示，由德州遊騎兵對上亞利桑那響尾蛇的系列賽，平均價格約在1590美金（約新台幣5萬元）。
此外，在遊騎兵的主場和響尾蛇的主場，最便宜的門票價格分別為386美金（約新台幣1.2萬元）、 495美金（約新台幣1.5萬元）不等。最貴的門票則為13,499 美金（約新台幣42萬元）至 22,342 美金（約新台幣70萬元）不等。
台灣球迷們相對陌生的NHL（國家冰球聯盟）在《Ticket Smarter》網站上顯示，2023年決賽系列的平均票價大約為3,092美金（約新台幣9.7萬元），相對其他兩大聯盟，票價更為接近NFL。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁