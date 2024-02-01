網球／謝淑薇獲中國媒體封「最粗大腿」　稱王欣瑜雙打搭檔選對人

NFL／超級盃票價歷史新高！平均要價30萬　是NBA、MLB決賽3倍以上

▲NFL的超級盃票價創歷史新高，平均要價30萬，是NBA、MLB決賽3倍以上。（圖／美聯社／達志影像）
▲NFL的超級盃票價創歷史新高，平均要價30萬，是NBA、MLB決賽3倍以上。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

隨著國聯、美聯的分區冠軍得主出爐，迎來職業美式足球聯盟NFL年度最重大賽事「超級盃」的日子也逐漸靠近。根據美國媒體《CNN》報導，目前「超級盃」的平均票價達到歷史新高，為9,800美金（約新台幣30萬元），是去年北美四大運動賽事NHL、NBA、MLB的3倍以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，參考售票網站TickPick的資料，由於主辦城市位在拉斯維加斯，導致票價更加提高。

本屆「超級盃」將成為有史以來最貴的一場比賽，平均票價在9800美元（約新台幣30萬5000元）上下，且目前最便宜的票價是8,188美金（約新台幣26萬元）。

其餘賽事決賽票價

在NBA方面，網站《Vivid Seats》列出的數據顯示，2023年由丹佛金塊對上邁阿密熱火的系列賽，在邁阿密的平均票價為1,085 美金（約新台幣3.4萬元），與丹佛主場的價格相差不遠。

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic率領球隊奪得隊史首冠，獲選為FMVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic率領球隊奪得隊史首冠，獲選為FMVP。（圖／美聯社／達志影像）
而在MLB的部分，根據網站《Ticket Smarter》的數據顯示，由德州遊騎兵對上亞利桑那響尾蛇的系列賽，平均價格約在1590美金（約新台幣5萬元）。

此外，在遊騎兵的主場和響尾蛇的主場，最便宜的門票價格分別為386美金（約新台幣1.2萬元）、 495美金（約新台幣1.5萬元）不等。最貴的門票則為13,499 美金（約新台幣42萬元）至 22,342 美金（約新台幣70萬元）不等。

▲德州遊騎兵從美聯外卡一路殺進世界大賽，最終以4勝1敗之姿擊退響尾蛇奪得隊史首冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲德州遊騎兵從美聯外卡一路殺進世界大賽，最終以4勝1敗之姿擊退響尾蛇奪得隊史首冠。（圖／美聯社／達志影像）
台灣球迷們相對陌生的NHL（國家冰球聯盟）在《Ticket Smarter》網站上顯示，2023年決賽系列的平均票價大約為3,092美金（約新台幣9.7萬元），相對其他兩大聯盟，票價更為接近NFL。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

NFL／無緣見證泰勒絲、阿姆對決！雄獅半場17分領先慘遭49人逆轉

NFL／大谷翔平支持的公羊1分差輸球　雄獅贏得暌違32年季後賽首勝

NFL／牛仔32:48不敵包裝工一輪遊　老闆失望氣喊：我要解散球隊！

泰勒絲男友Travis Kelce打進2024超級盃！兩人瘋狂放閃　現場擁吻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞