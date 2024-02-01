吳宇森暌違20年重返好萊塢！「真實戰鬥場景」一鏡到底全場瘋狂

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片中有一幕令人驚嘆的打鬥戲碼，許多人看了都嘖嘖稱奇，它看起來真實又生澀。當吳宇森確定這個場景之後，就決定要在這場景進行戰鬥，要使用房間中的每一樣工具，任何他們可以當作武器的東西，吳宇森也說明：「這就是一場真實的戰鬥！如果你抓住一把刀，那就用刀、你抓住一個頭盔，那就用頭盔，然後我告訴大家，我想一次性完成全部。」
吳宇森致力於讓它看起來真實：「我希望觀眾能感受到同樣的痛苦、同樣的愛、同樣的情感，讓觀眾感受更多。」而吳宇森也在電影中挑戰「一鏡到底」的拍攝，當時現場工作人員都對這個想法感到興奮，除了特技團隊外，攝影師對此也感到非常興奮。也讓電影更加完美呈現。
《無聲夜》故事描述：平安夜，高德洛克（喬爾金納曼 飾）年幼的兒子因為捲入幫派槍戰而身亡，他自己也受到重傷，經過治療後雖然保住了性命，卻失去了說話的能力，他決定展開一連串嚴格的訓練，誓言要讓害死兒子的幫派份子血債血償。《無聲夜》2月2日在中華電信MOD、Hami Video影劇館+全台獨家首播。
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