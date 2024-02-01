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吳宇森暌違20年重返好萊塢！「真實戰鬥場景」一鏡到底全場瘋狂

▲吳宇森暌違20年重返好萊塢，一鏡到底拍攝《無聲夜》真實戰鬥場景，令全場工作人員超瘋狂。（圖／車庫）
▲吳宇森暌違20年重返好萊塢，一鏡到底拍攝《無聲夜》真實戰鬥場景，令全場工作人員超瘋狂。（圖／車庫）

記者黃雅琪／綜合報導

吳宇森暌違20年重返好萊塢的作品《無聲夜》，找來《自殺突擊隊：集結》性格男星喬爾金納曼（Joel Kinnaman）領銜主演，挑戰「一鏡到底」拍攝真實戰鬥場景，令片場所有人感到既瘋狂又興奮。

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▲喬爾金納曼主演吳宇森執導新作《無聲夜》。（圖／車庫）
▲喬爾金納曼主演吳宇森執導新作《無聲夜》。（圖／車庫）
吳宇森表示：「我認為《無聲夜》對我來說是一個很大的挑戰，我可以多運用我自己的視覺風格和聲音來講故事。同時，由於我們已經和像喬爾金納曼這樣的偉大演員一起工作，那麼我可以讓觀眾忘記對話，更加關注演員的表情，與演員直接接觸。」

片中有一幕令人驚嘆的打鬥戲碼，許多人看了都嘖嘖稱奇，它看起來真實又生澀。當吳宇森確定這個場景之後，就決定要在這場景進行戰鬥，要使用房間中的每一樣工具，任何他們可以當作武器的東西，吳宇森也說明：「這就是一場真實的戰鬥！如果你抓住一把刀，那就用刀、你抓住一個頭盔，那就用頭盔，然後我告訴大家，我想一次性完成全部。」

吳宇森致力於讓它看起來真實：「我希望觀眾能感受到同樣的痛苦、同樣的愛、同樣的情感，讓觀眾感受更多。」而吳宇森也在電影中挑戰「一鏡到底」的拍攝，當時現場工作人員都對這個想法感到興奮，除了特技團隊外，攝影師對此也感到非常興奮。也讓電影更加完美呈現。

《無聲夜》故事描述：平安夜，高德洛克（喬爾金納曼 飾）年幼的兒子因為捲入幫派槍戰而身亡，他自己也受到重傷，經過治療後雖然保住了性命，卻失去了說話的能力，他決定展開一連串嚴格的訓練，誓言要讓害死兒子的幫派份子血債血償。《無聲夜》2月2日在中華電信MOD、Hami Video影劇館+全台獨家首播。

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