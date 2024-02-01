特企／《薑餅人對戰卡牌 Braverse》上市！三創快閃店正式開張

韓國原廠Devsisters對於本次與飛博國際共同合作《薑餅人對戰卡牌 Braverse》十分重視，特派Global IP Business Group Steve親自來台，除了對「CookieRun薑餅人系列」玩家長期支持表達感謝之意，更是展現對合作夥伴的肯定與期望。
《薑餅人對戰卡牌 Braverse》世界觀源自於流入不同次元裂縫的五顆糖糖石，所構成的行星－糖球行星 (Sugarball Planet)，五顆不同的糖球行星分別有其特色，再結合「CookieRun薑餅人系列」的各式餅乾，形成獨一無二的集換式卡牌遊戲(TCG)。
《薑餅人對戰卡牌 Braverse》製作人是曾製作過七龍珠、航海王TCG，響譽國際的TCG製作家兼玩家的篠本涼，在遊戲平衡度以及創意玩法上，以最嚴謹的態度來進行設計。Devsisters更邀請了12位知名插畫家，擔任卡面美術插畫，使得《薑餅人對戰卡牌 Braverse》卡牌，在玩樂對戰之餘，還兼具收藏效果。
Steve亦於記者會上宣佈，《薑餅人對戰卡牌 Braverse》首波發行將會推出三款功能不同的「起始套組」及一款「補充包」。而後續隨著卡牌擴充，還將會推出手遊當中從未出現過的全新角色「檸檬百里香餅乾」、「榴槤餅乾」等，相當令人期待。同時，《薑餅人對戰卡牌 Braverse》將在2024年陸續於全球上市，並進行各地國內錦標賽，預計於2026年舉辦世界錦標賽，屆時將會有來自世界各地的TCG高手齊聚一堂，共襄盛舉。
《薑餅人對戰卡牌 Braverse》將於2月1日正式發行，先以台灣、中國等亞洲國家為出發點，並預計在全球高達20多個國家推廣發行。對此，飛博國際營運長蔡鎧安表示，能夠代理到這款世界級IP產品，感到十分榮幸，並規劃於2月1日～2月5日，參與2024年位於台北世貿中心舉辦的台北國際動漫節，同時於三創園區一樓成立為期一個月的《薑餅人》快閃店，用作推廣與教學，企圖讓《薑餅人對戰卡牌 Braverse》成為一款讓每個人都能享受到樂趣的TCG。
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「CookieRun薑餅人系列」一直以來對於異業合作、IP推廣上不遣餘力，為的就是讓「CookieRun薑餅人系列」IP貼近民眾，深入人心，對此Devsisters台灣區總經理黃瀚潁表示，去年底與各大品牌的合作，只是一個開始，未來還會有更多精彩的合作計畫，與此同時，結合消除玩法以及療癒動畫的《薑餅人魔女之城》，以及目前正在CBT封測、充滿熱血刺激風格的《薑餅人之塔》，預計也在不久後，正式與玩家見面。
過年假期即將到來，許多民眾開始紛紛規劃外出旅遊，如何讓度假行程充滿回憶，選擇「CookieRun薑餅人系列」與澎澄飯店所推出的聯名活動，讓薑餅人陪同度過愉快的假期，會是個不錯的選擇。在記者會現場，澎澄飯店更是提供高檔住宿券做為《薑餅人對戰卡牌 Braverse》瘋狂老爹與顏紹同實況對戰的預測獎品，可謂誠意滿滿。
《薑餅人對戰卡牌 Braverse》上市記者會，最引人注目的莫過於「人氣Youtuber」瘋狂老爹以及2023年「知名集換式卡牌遊戲」兒童組冠軍－顏紹同的現場實況對戰。兩位選手在集換式卡牌上，均有不俗的造詣，尤其是顏紹同，年紀輕輕便獲得世界級冠軍，同時還身兼課業成績，證明了玩卡牌並不會荒廢課業，還能有助於邏輯思考與記憶力。
兩人在對戰牌組的選擇上，瘋狂老爹選擇的是強調靈活機敏的黃色牌組，而顏紹同選擇的是可以生生不息、不斷補血的綠色牌組。戰局一開始，雙方你來我往，互不相讓，可惜瘋狂老爹在關鍵回合發生失誤，導致手中的兩張魔法師餅乾先後被顏紹同請回休息區。最後，決定勝負的一回合，就在顏紹同的「蛋白雙荊棘」攻勢發動下，成功打敗瘋狂老爹，贏得《薑餅人對戰卡牌 Braverse》公開表演賽的勝利。
對於顏紹同不慌不忙、有條有理，瘋狂老爹佩服之餘，更多的是對顏紹同未來在TCG領域上的發展。而顏紹同在比賽過程中的刷牌、祈禱…等逗趣反應，在勝利之餘，也為自己吸粉無數。對於《薑餅人對戰卡牌 Braverse》這款適合全年齡層的遊戲，志祺七七也在現場向原廠Devsisters許願，希望之後可以有干擾效果的卡牌，如此一來他便會讓對手感受到與他對戰的痛苦。在志祺七七的見證下，瘋狂老爹與顏紹同進行首場公開表演賽。
歡慶《薑餅人對戰卡牌 Braverse》上市，前進台北國際動漫節，以及三創園區主題快閃店的成立，飛博特別準備卡牌補充包要贈送給玩家。
玩家們只要在2/1~2/5至台北國際動漫節薑餅人攤位，或是在2/1~2/28期間，至三創CookieRun薑餅人快閃店，單筆消費滿500元，即可獲得《薑餅人對戰卡牌 Braverse》補充包兌換券乙張以及精美紙袋，玩家可憑兌換券至全台合作店家（依官方社群所公佈）兌換「最初的勇敢冒險補充包」3包。
另外，2/8～2/14過年期間，在三創CookieRun薑餅人快閃店，參加《薑餅人對戰卡牌 Braverse》遊戲體驗，並加入官方LINE社群以及在粉絲頁按讚，就可以免費獲得限量1000份的《跑跑薑餅人》、《薑餅人王國》遊戲序號。
想要找人對戰《薑餅人對戰卡牌 Braverse》，但又找不到對手嗎？快來三創園區薑餅人主題快閃店，許多同好等你來交流，2/24下午1～5點還有知名卡牌Youtuber余渣擔任一日店長，與你同樂！
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