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優化觀光餐飲購物服務！承億酒店進駐高雄港旅運中心打造海運觀光

▲台灣港務公司高雄港務分公司與承億酒店簽署合作備忘錄，在台灣港務公司董事長李賢義(右1)與承億集團董事長戴俊郎(左1)見證下，由高雄港務分公司總經理王錦榮(右2)與承億酒店總經理戴淑玲(左2)完成簽約。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)
▲台灣港務公司高雄港務分公司與承億酒店簽署合作備忘錄，在台灣港務公司董事長李賢義(右1)與承億集團董事長戴俊郎(左1)見證下，由高雄港務分公司總經理王錦榮(右2)與承億酒店總經理戴淑玲(左2)完成簽約。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公司於今(1)日，在高雄市承億酒店，與承億集團承億酒店共同簽署合作備忘，將取得高雄港旅運中心10年投資經營權，以打開南部最重要的海運觀光門戶，及滿足國際郵輪旅客、民眾及觀光客優質的餐飲購物服務需求，帶動港市發展。

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▲高雄港務分公司與承億酒店簽署合作備忘錄，進駐高雄港旅運中心打造耀眼海運觀光國門。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)
▲高雄港務分公司與承億酒店簽署合作備忘錄，進駐高雄港旅運中心打造耀眼海運觀光國門。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)
台灣港務公司高雄港務分公司與承億集團承億酒店共同簽署合作備忘儀式，是在台灣港務公司董事長李賢義與承億集團董事長戴俊郎見證下，由高雄港務分公司總經理王錦榮與承億酒店總經理戴淑玲完成簽約，將進駐高雄港旅運中心，打造耀眼海運觀光國門。

▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)
▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)
台灣港務公司董事長李賢義表示，台灣港務公司為積極拓展高雄郵輪市場，並優化旅運服務，在高雄港19至20號碼頭新建高雄港旅運中心，已於去(112)年3月啟用。

李賢義說，為打開南部最重要的海運觀光門戶，及滿足國際郵輪旅客、民眾及觀光客優質的餐飲購物服務需求，將高雄港旅運中心懸挑區域A、B區，由承億酒店公司取得10年投資經營權，以帶動港市發展。

▲台灣港務公司高雄港務分公司與承億酒店簽署合作備忘錄，進駐高雄港旅運中心打造耀眼海運觀光國門。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)
▲台灣港務公司高雄港務分公司與承億酒店簽署合作備忘錄，進駐高雄港旅運中心打造耀眼海運觀光國門。(圖／記者黃守作攝，2024.02.01)
高雄港務分公司總經理王錦榮指出，高雄港不只是台灣最重要的貨物進出的樞紐港口，近年來更是逐漸轉型兼具成為旅遊海運的重要國門，自112年3月起啟用高雄港旅運中心，是國內唯一3D金屬曲面帷幕單一建築，以海浪流體意象設計，結合國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能的複合場域，民眾可近距離欣賞大型郵輪靠泊外，舒適的旅運空間，以及3樓海韻藝術廣場提供首排觀海、休憩場所，讓國內外旅客體驗高雄港不同風情。

王錦榮說，位於亞洲新灣區19-20號碼頭的旅運中心，地理位置連結舊港區及新打卡點，如大港橋、高雄流行音樂中心、高雄展覽館等之水岸觀光效能，創造高雄港旅運業務嶄新局面，另外旅客可藉由水岸輕軌串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等觀光景點，未來更將與捷運黃線共構，加上其特殊造型之地標建築勢，已成為亞洲新灣區內兼具商業機能與觀光遊憩的嶄新亮點。

承億酒店總經理戴淑玲說，承億酒店簽約高雄港旅運中心內部懸挑區域，並取得投資經營權，未來將規劃包括，國際交流文創市集、主題餐廳、精品等級國際品牌咖啡廊、多用途文創空間等多元優質服務空間，並推廣台灣在地文化及觀光特色，且向國際郵輪旅客推展台灣創意活力、多元文化兼容並蓄的海洋文創國門，同時形塑更具魅力、更具特色的高雄港市風情。

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