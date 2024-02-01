優化觀光餐飲購物服務！承億酒店進駐高雄港旅運中心打造海運觀光

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台灣港務公司董事長李賢義表示，台灣港務公司為積極拓展高雄郵輪市場，並優化旅運服務，在高雄港19至20號碼頭新建高雄港旅運中心，已於去(112)年3月啟用。
李賢義說，為打開南部最重要的海運觀光門戶，及滿足國際郵輪旅客、民眾及觀光客優質的餐飲購物服務需求，將高雄港旅運中心懸挑區域A、B區，由承億酒店公司取得10年投資經營權，以帶動港市發展。
高雄港務分公司總經理王錦榮指出，高雄港不只是台灣最重要的貨物進出的樞紐港口，近年來更是逐漸轉型兼具成為旅遊海運的重要國門，自112年3月起啟用高雄港旅運中心，是國內唯一3D金屬曲面帷幕單一建築，以海浪流體意象設計，結合國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能的複合場域，民眾可近距離欣賞大型郵輪靠泊外，舒適的旅運空間，以及3樓海韻藝術廣場提供首排觀海、休憩場所，讓國內外旅客體驗高雄港不同風情。
王錦榮說，位於亞洲新灣區19-20號碼頭的旅運中心，地理位置連結舊港區及新打卡點，如大港橋、高雄流行音樂中心、高雄展覽館等之水岸觀光效能，創造高雄港旅運業務嶄新局面，另外旅客可藉由水岸輕軌串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等觀光景點，未來更將與捷運黃線共構，加上其特殊造型之地標建築勢，已成為亞洲新灣區內兼具商業機能與觀光遊憩的嶄新亮點。
承億酒店總經理戴淑玲說，承億酒店簽約高雄港旅運中心內部懸挑區域，並取得投資經營權，未來將規劃包括，國際交流文創市集、主題餐廳、精品等級國際品牌咖啡廊、多用途文創空間等多元優質服務空間，並推廣台灣在地文化及觀光特色，且向國際郵輪旅客推展台灣創意活力、多元文化兼容並蓄的海洋文創國門，同時形塑更具魅力、更具特色的高雄港市風情。