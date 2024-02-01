明氣溫暴跌10度！小年夜冷氣團強襲 全台各地「除夕、初一最凍」
明（2）日、週六（3日）東北季風增強，迎風面北部、東半部恆春半島有局部短暫雨，北部白天高溫從攝氏30度驟降至攝氏20度，低溫變化不大，下週一（5日）有鋒面通過，接著下週二（6日）冷空氣南下，明顯降溫在下週三（7日）、下週四（8日）小年夜，有機會挑戰冷氣團等級，除夕夜至初一清晨是各地最冷的時刻。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張承傳預報指出，明後天東北季風增強，迎風面北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部多雲到晴。明天冷空氣強度普通，不過台北地區要注意，今天高溫攝氏30度，明天只剩下攝氏20度，低溫變化不大，其他地區溫度也沒有太大變化。
週日（4日）東北季風開始減弱，環境改吹偏東風到東南風，北部、東北部氣溫回升，北部高溫達到攝氏26度至27度左右；週日水氣減少，剩下東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
不過下週一有鋒面通過，北部、東半部有局部短暫雨，清晨到上午雨勢大；溫度受到水氣影響，北部氣溫下降至攝氏21度左右；下週二東北季風增強，冷空氣南下，北部氣溫逐日下降，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
明顯降溫在下週三（7日）、下週四（8日）小年夜，冷空氣持續增強，強度不排除達到大陸冷氣團等級，北臺灣天氣偏涼，其他地區氣溫也將逐漸下降，下週五除夕夜溫度會更低，中部以北、東北部低溫約攝氏13度至14度，其他地區攝氏15度至16度，除夕晚間到初一清晨是最低溫的時間，溫度還有機會下修，各地低溫會在略降攝氏1至2度。
下週三、下週四華南雲雨區東移，全台都有降雨機會，其中北部、東北部降雨時間長，一路到除夕夜水氣偏多、降雨機會高。