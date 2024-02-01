彭于晏拍戲怒嗆劉德華！可愛真相令「男神狂NG」緊張到罵不下去
由男神天王劉德華監製主演電影《潛行》，集結林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙共同演出。片中彭于晏和劉德華有多場衝突戲，彭于晏透露和劉德華對戲頗有壓力：「正式拍時突然覺得緊張，他是我的偶像，就罵不出來，NG了2、3次。」
記者黃雅琪／綜合報導
《潛行》在台灣上映後，台灣票房順利突破新台幣2200萬元！彭于晏扮演緝毒警察，有多場和劉德華交鋒的對手戲，但彭于晏承認要跟偶像演衝突戲、互嗆，確實是一項挑戰：「有一次要演出去抓華仔哥（劉德華）要罵他，彩排時還可以，沒想到正式拍時就突然覺得很緊張、罵不出來，NG了2、3次卡詞了。」
彭于晏解釋說：「華仔哥就是偶像，要破掉心中這個形象才可以順利演出，後來就好多了，掌握到一個方式，一開口就要很凶，因為華仔哥就一直有個氣場加持，所以我要一口氣就把氣勢先拉高才行。」除了劉德華，彭于晏也嗆了大前輩林雪，同樣是在開嗆之前都要做足心理準備：「看到林雪哥那麼可愛又無辜的樣子，就真的會講不下去啊！」
彭于晏回憶拍攝過程說：「和華仔哥及家棟哥合作，到拍攝現場，會發現他們好像變成另外一個人，在宣傳時，他們都很可愛、很好聊，但在拍時，他們都好安靜！因為他們都在工作的狀態中，不想浪費多餘的精力去聊天說笑，完全專注在角色裡。」但問彭于晏會不會想和劉德華一樣擔任電影監製？他想了想說：「好像有點難，現在覺得當演員比較幸福，因為看華仔哥他們工作，真的太辛苦了啊！」
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