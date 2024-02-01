民進黨開鍘！違紀參選案　中評會開除50人黨籍、37人停權1年

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賴瑞隆指出，依據民進黨紀律評議裁決條例第12條規定，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，第11屆全國不分區立法委員選舉具黨員身分違紀參選者，中評委今日會中一致決議，一位參選人予以開除黨籍之除名處分。
除違紀參選除名處分外，中評會也決議，對未獲提名退黨參選者，依據民進黨公職候選人提名條例第9條第3項規定，「凡黨員未獲提名者，即使申請退黨而逕行參選，將來如再申請入黨，依照除名處分再申請入黨者之程序處理，始得辦理提名登記」，視同違紀參選除名處分，本次中評會亦認定有退黨參選事實，三位參選人依規辦理開除黨籍。
另外，2022年九合一違紀參選第四類公職者以予除名處分共27位、2位以他黨參選者一併予以除名；違紀參選第五類公職者，包括里長鄉鎮市民代表，考量基層經營特殊性，共37位予以停權一年之處分；九合一違紀助選除名案共7位予以除名，違紀除名案共10位予以除名，為維護黨紀，中評委會中一致決議，予以同意原處分。
賴瑞隆強調，2024總統立委大選結束，也是面對國家新局勢的開始，期許所有人都應該以國家利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。
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