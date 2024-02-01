基隆「好食城」7大餐廳海景第一排　內行人揭在地「隱藏版」菜單

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全新開幕的基隆「好食城」，坐落於基隆東岸3號碼頭，總面積達3650坪，其中2樓的餐飲佔了1800坪。而好食城最強特色就是擁有「海景第一排」的絕佳景色，餐廳單面可以欣賞郵輪海景景色。大成副總裁韓家寅表示，隨著疫情後觀光旅遊熱度高，加上明年有近 300 艘航次的國際郵輪往返基隆港，基隆好食城將成為遊客下船後的首站，預料也會來人潮商機。好食城集合7大連鎖餐飲品牌於基隆市首發，其中有不少基隆店限定菜色。
🟡檀島
首度進駐基隆，結合獨特的船舶海景，店型設計上，有靠海大面的落地窗，可以邊用餐邊享受海景。同時還有香港知名點畫師 miss quai 為為檀島基隆店創作『喜迎為食貓』的打卡牆， 將維多利亞的海景與叮叮車與基隆結合在一起。
基隆限定版菜單有：運用在地海鮮美味，從基隆廟口夜市激發靈感的「百花蒸釀蟹鉗」；基隆在地小吃「吉古拉」三杯版「啫啫吉古拉小卷」；還有使用台灣第一顆「生食級」雞蛋製作的「窩蛋生滾牛肉粥」。
🟡勝博殿
作為勝博殿台灣40家分店的基隆店，除了日式典雅木質調的用餐環境，更擁有基隆港海景的最佳觀賞地點，享用餐點同時還有機會目睹基隆市鳥「黑鳶」捕魚的景象。
基隆限定版菜單：於基隆店獨家推出 「逸品豬排自由選御膳」，夢幻逸品桐德黑豬、唇齒留香斯麥豬，自信之作搭配海陸組合，整套相當豐富。基隆店另外推出「兒童餐獨家半價」活動，到店用餐並打卡享兒童餐半價。
🟡基隆知名排隊「三奇壹號」唯一分店
「三奇壹號咖啡館 X 築甜製菓」位於東岸旅運中心二樓候船室的開放區域， 候船室擁有近百坪的室內空間，可提供郵輪旅認及餐廳候位的消費者有多元購物與休 憩場地的選擇。不同於創始店的巷弄老宅風格，三奇壹號保有船上鐵件、漁船風格，搭配港口城市海景更貼近主題。其中該店的千層蛋糕更是被譽為基隆版的「Lady M」，非常值得嘗試。
🟡開飯川食堂
同樣結合了海景和基隆在地特色，增加不少海港特色。餐點部分，有基隆限定的「翻滾吧！基隆雙寶」將大腸圈、蛋腸一起拌炒。「燒椒水波蛋」則是使用大成集團的生食級雞蛋，搭配開飯主廚的特調「燒椒醬」，製作出充滿蛋鮮椒香的一道菜。「吉鑲川味串串燒」把基隆的特色小吃吉古拉與獨家川味鑲肉結合，充滿層次。