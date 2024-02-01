NBA／嘴綠對Kuminga抱有高度期待 要他「享受最後的全明星假期」
美國職籃NBA金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green，日前總算結束禁賽，重新回歸球場。回歸球場之後的5場比賽，Draymond Green場均上場30.6分鐘，可貢獻8.2分、7.2籃板、7助攻、1.8抄截，數據全面。近日Green也在他自己的《The Draymond Green Show》Podcast節目上，公開讚許勇士的年輕好手Jonathan Kuminga，認為他的潛力相當驚人。
記者陳品翔／綜合報導
Draymond Green談到近期勇士陣中發揮相當出色的小將Jonathan Kuminga，表示：「Jonathan Kuminga的表現一直很驚人，我前幾天告訴他，『你應該好好享受你的最後一個NBA全明星周末。』從現在開始，你之後會常常在全明星周上出現。
「看著他在過去3年裡不斷成長、付出努力，真的是一種樂趣，不管他面對什麼問題，像是上場時間不穩定等等，這都是其中的一部分。特別是像他是加入的是一支陣容深度足的球隊，但他最終都堅持了下來，這個年輕小伙子值得更多讚揚，他和教練投入了大量的工作，看了很多比賽影片，看到他的努力正在逐步得到回報，這正是大家希望看到的。」
Draymond Green繼續說到：「Jonathan Kuminga是個明星，這個年輕小伙子天賦真的相當驚人（stud）。隨心所欲地衝向籃筐、和最好的球員一樣可以出色地完成得分，空檔出現後沒人能夠阻止他，他向大家展示了我們都相信他所擁有的天賦，他現在正在邁向成為那個角色，他現在在勇士隊陣中扮演了重要的角色。」
目前勇士隊戰績20勝24敗，暫居西區第12，距離擠進附加賽名單、排名第10的猶他爵士還有1.5場勝差，但賽季還有30多場比賽，若Jonathan Kuminga能夠持續他的高檔發揮，加上Chris Paul、Moses Moody等傷兵陸續回歸，下半季賽程勇士仍有機會觸底反彈。