阿聯酋航空台北開航10週年！機票最高折100美金　搭商務艙有睡衣

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阿聯酋航空持續以世界頂尖的產品與綿密的飛行網絡堅定其對台灣市場的承諾。目前，阿聯酋航空以全球最大的民航客機，同時亦是阿聯酋航空旗艦客機A380執飛台北–杜拜的每日航班，並每週一次以波音777全貨機來往杜拜世界中心（Dubai World Central）、台北及河內之間運送貨物。
譚禮旻表示，2024年為阿聯酋航空開航台北航線十週年，台灣是阿聯酋航空全球飛行網絡中相當重要的市場，很高興克服了史無前例的全球疫情，成功維繫台北–杜拜航線的營運，並樂觀期待本地觀光旅遊業在新的一年的各項發展，今年無在台招聘計畫，但有全球性招募，不分國籍，歡迎優秀人才加入。
此外，譚禮旻提到，旅客可把握阿聯酋航空最新的限時優惠，即日起至2月19日止，購買2024年2月2日至11月30日前自台北出發的機票，商務艙折扣100美元、經濟艙折扣50美元，商務艙含稅票價NT$104999起、經濟艙含稅票價NT$28777起的優惠價格暢遊杜拜及多個歐洲熱門城市。
另外，過去睡衣僅提供給頭等艙旅客使用，譚禮旻分享，即日起，商務艙旅客搭乘長途航班中（航程超過9小時以上）也可以獲得睡衣、拖鞋及眼罩等備品，以阿聯酋航空台灣飛杜拜航線來說，商務艙旅客都能獲得睡衣。
阿聯酋航空說明，睡衣共有2種尺寸(小/大)以滿足不同顧客之需求，服裝包含長褲與上衣，柔軟且親膚，使顧客在旅途中感受到輕盈、透氣和柔軟的舒適。上述備品皆以環保材料製成，提升舒適感外也共同為環保盡一份心力，且相關備品將以束口提袋提供，方便旅客於飛行後能攜帶回家持續使用。
阿聯酋航空SkyCargo每週以280噸的運力支持台灣的進出口貿易，透過杜拜樞紐進一步滿足台灣、阿拉伯聯合大公國與全球超過140個目的地之間的經貿與旅遊需求。
阿聯酋航空SkyCargo台灣貨運經理林曉峰指出，阿聯酋航空SkyCargo是倍受信賴的全球貿易服務商，很開心能在台灣市場展現我們的專業，以快速、可靠、具靈活性且有效率的服務，將貨物在24小時內送達目的地。阿聯酋航空SkyCargo將持續以領先業界的解決方案滿足市場需求，將優秀的MIT產品送往世界各地。
合併進出口，阿聯酋航空SkyCargo在2023年於台北共運送了13370噸貨物，多數出口物品運往阿姆斯特丹、法蘭克福及都柏林；最常運送的貨品為電腦與相關周邊設備、通訊設備及醫療設備。