百色千龍迎新年！「感動龍高美特展」登場

高雄市立美術館與學學文化創意基金會共同合作推動「藝起來學學計畫」，由藝術家莊普創作「感動龍」素坯原型，並邀請共40所南臺灣國中小學校教師，帶領學生由社區踏查與色彩採集，找尋家鄉的文化色彩並進行「小感動龍」彩繪創作。本次高美館「感動龍 高美特展」展出1035件彩繪作品，呈現孩子對台灣土地的情感與認同。
記者陳美嘉／高雄報導
高美館代理館長林羿妏表示，今年適逢甲辰龍年，因此展覽空間設計靈感呼應了東方傳統對龍的想像，構築出以蜿蜒飛天的龍形，與宛如廟宇龍柱般造型的意象為主體，展間也設計象徵吉利祥瑞的蟠龍柱，畫龍點睛的展現整體氣勢。也特別將藝術家王午「龍保安康」木刻書法字，設計為代表龍鱗的橢圓形紅色吉祥祝福書籤，展覽期間歡迎民眾索取。林羿妏並說，此次除了40所南臺灣中小學同學們的精彩創作外，更首次將觸角延伸至海外，展出美國Zane Middle School學生的作品，期待文化色彩計畫未來能繼續擴延國際影響力。
學學文化創意基金會副董事長徐莉玲表示，本次展覽期間將規劃1200名師生前來高美館進行校外教學，許多偏鄉孩子將是第一次到美術館，也對前往高美館參訪充滿了期待，期盼與高美館合作的藝術教育推廣活動，可激發孩子對藝術的喜愛與熱情，並鼓勵更多孩子學習運用文化色彩建構出台灣文化的自信。
「小感動龍」素坯創作者藝術家莊普表示，傳說東方龍的形象是多種動物的綜合體，本次素坯造型希望化繁為簡，以彎錐形的蛇身、雙橢圓形的鱷嘴、角形的鹿角，展現優秀且活潑友善的小龍，莊普提到12生肖中他特別喜愛龍，因此這次把龍設計的很可愛、很單純，而且抬頭挺胸充滿元氣，希望每個人在龍年都能不畏困難、抬頭挺胸的往前走。
2024年是高美館成立的30週年，以「你的美好日常」出發，持續推出美好提案。「感動龍 高美特展」展期自2024年2月1日至4月21日止，於高美館一樓前廳開放民眾免費參觀，邀請大家與「小感動龍」一起騰躍遨遊，由文化色彩看見臺灣與世界之美。