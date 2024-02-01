恭喜韓江配當選！賴清德向游錫堃致意「一生為民主犧牲奉獻」

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賴清德提到，立法院是民意最高的殿堂，也是民主的重要象徵，他非常希望未來立法院，在各政黨既競爭又合作之下，能多多通過福國利民的法案，對外也能夠持續進行國會外交、拓展台灣的國際空間，讓台灣能夠有更多的機會、跟盟友有更密切的結合。
談起爭取連任失利的正副立法院長游錫堃、蔡其昌，賴清德表示，他要表達衷心感謝，過去4年在游院長、蔡副院長領導之下，立法院協助國家推動許多重要法案，也讓國家可以持續進步。
賴清德指出，游錫堃是民進黨圓山飯店創黨會議主席、是民主運動前輩，一生為了台灣的民主犧牲奉獻，他也是打下綠色執政品質保證重要人士，與陳定南縣長在宜蘭縣打下重要的招牌。
賴清德感嘆，兩人無法順利連任，相信社會應該都會感到很可惜，游院長在投完票後、13號後沒多久，就曾經跟他見面表達一貫的立場，「一生為民主打拚、不忮不求」，若民進黨黨團提名他當立法院院長候選人，他會全力以赴，若未能如願，也會辭去立法委員的職務、栽培新的人才。
賴清德盛讚，游院長的風骨，他非常欽佩，「我在這裡特別再次的感謝游錫堃院長，也向游錫堃表達最高的敬意」。
此外，游錫堃在臉書發出辭職書後，賴清德也留言說，「游院長辛苦了，謝謝您對台灣民主這麼多年來的努力與付出」。
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