配息將出爐！「小0050」股價只有四分之一　最後買進日2月26日

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元大投信指出，統計近五年台股上漲年度，上市前50大權值股市值年成長均在2成以上，而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關，如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力EPS提升，過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆，股價成長數倍。
而以元大台灣50 0050為例，自2003年成立以來至2024年1月底，平均年化報酬率10.2%；而有「小0050」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850，是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，現階段主要成分股與0050高度相似，同時有單一個股權重上限30%限制，目前第一大成分股台積電占比約3成。
元大投信建議，基於台灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀，對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量，可優先考量資本利得潛力，但也提醒投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。