哪裡可臨櫃換新鈔？8大公股銀行全台據點一次看　百元每人限百張

配息將出爐！「小0050」股價只有四分之一　最後買進日2月26日

▲00850預告2024年第一季確定配息將在2月23日公告，2月27日除息，想參與配息的投資人，最晚在2月26日前買進並持有，配息發放日則在3月25日。（圖／NOWnews資料照片）
▲00850預告2024年第一季確定配息將在2月23日公告，2月27日除息，想參與配息的投資人，最晚在2月26日前買進並持有，配息發放日則在3月25日。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF元大臺灣ESG永續00850，有「小0050」之稱，因為主要成分股與0050高度相似，但股價卻只有四分之一。00850預告2024年第一季確定配息將在2月23日公告，2月27日除息，想參與配息的投資人，最晚在2月26日前買進並持有，配息發放日則在3月25日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過高股息ETF大放異彩的2023年，現階段市場持續關注市值型ETF投資機會，特別是晶圓代工龍頭營運展望成長強勁、財測大幅優於預期，帶動半導體產業2024全年獲利展望的想像空間。據證交所資訊，自晶圓代工龍頭法說會後1月19日至2月1日，十個交易日外資即累計買超上市台股逾1,858億，同期間加權股價指數大漲740點，帶動市值型ETF今年以來表現普遍居前。

元大投信指出，統計近五年台股上漲年度，上市前50大權值股市值年成長均在2成以上，而ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關，如晶圓代工龍頭反映每股獲利能力EPS提升，過去十年市值從2.7兆元成長至16.3兆，股價成長數倍。

而以元大台灣50 0050為例，自2003年成立以來至2024年1月底，平均年化報酬率10.2%；而有「小0050」之稱、目前股價只有0050約四分之一的00850，是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF，現階段主要成分股與0050高度相似，同時有單一個股權重上限30%限制，目前第一大成分股台積電占比約3成。

元大投信建議，基於台灣龍頭企業的市值成長力道十分可觀，對距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量，可優先考量資本利得潛力，但也提醒投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

年終獎金放大術！10大熱門ETF一次看　這3檔高股息年漲幅超過3成

紅包理財！「國民ETF」00878首季配0.4元　最後買進日是這天

年前有現金需求？留意贖回日！想「放大年終」台股ETF首選

長假前賣壓來！台股ETF受益人周降3.5萬人　00919與00929仍續夯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞