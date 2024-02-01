昆凌超美伴娘孫睿結婚了！《KANO》校花甜吻老公：娶我要很大勇氣
孫睿在2014年電影《KANO》中飾演嘉義女中校花出道，後以女團ALL-RANGE成員發展。今年30歲的她於今（1）日宣布結婚喜訊、嫁給圈外男友：「娶我需要很大的勇氣！」開心曬出與老公甜吻、婚戒照片。事實上孫睿與「天王嫂」昆凌是閨密，還曾於周杰倫、昆凌的婚禮上擔任伴娘。
記者黃雅琪／綜合報導
孫睿在社群平台宣布結婚消息：「2024.01.23，希望50年後我們依然笑的這麼開心，娶我需要很大的勇氣，相信你是有備而來，接下來的日子辛苦你了！」照片中夫妻倆甜蜜接吻、曬婚戒，孫睿表示目前只是先登記，婚禮還需要等上好一陣子才會舉辦：「歡迎各大廠商邀約，我還是先努力工作，拜託大家多多發我工作勿忘我！」
另外，孫睿也分享一段登記結婚當天的影片，透露兩人沒有事先挑好日子：「一切非常非常的突然，就沒有特別約，還不確定什麼時候會辦婚禮的我們，還是想好好登記。」原以為登記結婚很困難的她，發現一切過程都很簡單，開完笑說：「最困難的我想就是找尋另一半了。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道