有望左右美國大選結果！民調：1/5選民會投泰勒絲所支持的候選人

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《新聞週刊》指出，這項調查針對1500名具投票資格的美國選民進行，誤差範圍為正負2.53%。民調發現在泰勒絲表態支持某個總統候選人的前提下，有18%的受訪者表示「很有可能」或「相當有可能」投給相同人選，有17%的受訪者稱「不太可能」投給泰勒絲支持的人，55%的人則表示「不會受泰勒絲意見影響」。
此外，受訪者當中有45%的選民表示是泰勒絲的歌迷，另外有54%的選民則說不是，僅有6%的受訪者稱自己「不太知道泰勒絲」。
泰勒絲的高人氣近年已經奠定了她具有相當影響力的地位，去年她曾敦促自己2.8億名Instagram粉絲去投票，相關貼文吸引美國3.5萬名新選民前往登記註冊。儘管先前泰勒絲並未公開支持特定政黨或候選人，但她曾在2020年於推特（現稱X）表示自己「11月要去投票把川普趕出白宮」。
分析認為，拜登如今在美國年輕人的眼中並沒有足夠人氣，除了81歲高齡、拜登在社群平台上宣傳不力以外，更重要的是現在拜登政府與民主黨全力支持以色列的立場，和那些普遍支持巴勒斯坦的年輕世代產生明顯差距，而本屆大選當中將會有將近4900萬名「Z世代」（Gen Z，泛指1997-2012年出生者）選民，民調則顯示泰勒絲對於這些族群的政治影響力更高。