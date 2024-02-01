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有望左右美國大選結果！民調：1/5選民會投泰勒絲所支持的候選人

▲流行天后泰勒絲影響力驚人，最新民調顯示有將近1/5的選民願意投票給她支持的候選人。（圖／達志影像／美聯社）
▲流行天后泰勒絲影響力驚人，最新民調顯示有將近1/5的選民願意投票給她支持的候選人。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

正在全球巡迴演出的美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）影響力不容小覷，近期成為AI技術受害者的深偽合成不雅照事件就驚動白宮，推動了相關監管法令的討論，而這個影響力也被認為能在今年的美國總統大選上被運用。儘管泰勒絲從未表態將支持哪位候選人，但最新民調顯示有將近1/5的選民願意投票給她支持的候選人。

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美國2024年總統大選可能重演民主黨籍的現任總統拜登和共和黨籍的前總統川普對決，不少選民對此感到疲乏，然而在全球擁有高人氣的泰勒絲可能改變這個情況。《新聞週刊》於本月18日委託英國民調機構（Redfield & Wilton Strategies）做了一份獨家調查，目的是試圖理解有了泰勒絲的背書是否會對總統選舉結果造成決定性影響，而數據顯示有18%受訪者認為如果泰勒絲表態支持特定總統候選人，他們「更有可能」或者「極度可能」投票支持泰勒絲的選擇。

《新聞週刊》指出，這項調查針對1500名具投票資格的美國選民進行，誤差範圍為正負2.53%。民調發現在泰勒絲表態支持某個總統候選人的前提下，有18%的受訪者表示「很有可能」或「相當有可能」投給相同人選，有17%的受訪者稱「不太可能」投給泰勒絲支持的人，55%的人則表示「不會受泰勒絲意見影響」。

此外，受訪者當中有45%的選民表示是泰勒絲的歌迷，另外有54%的選民則說不是，僅有6%的受訪者稱自己「不太知道泰勒絲」。

泰勒絲的高人氣近年已經奠定了她具有相當影響力的地位，去年她曾敦促自己2.8億名Instagram粉絲去投票，相關貼文吸引美國3.5萬名新選民前往登記註冊。儘管先前泰勒絲並未公開支持特定政黨或候選人，但她曾在2020年於推特（現稱X）表示自己「11月要去投票把川普趕出白宮」。

分析認為，拜登如今在美國年輕人的眼中並沒有足夠人氣，除了81歲高齡、拜登在社群平台上宣傳不力以外，更重要的是現在拜登政府與民主黨全力支持以色列的立場，和那些普遍支持巴勒斯坦的年輕世代產生明顯差距，而本屆大選當中將會有將近4900萬名「Z世代」（Gen Z，泛指1997-2012年出生者）選民，民調則顯示泰勒絲對於這些族群的政治影響力更高。

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