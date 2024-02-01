HBL／「松山教父」黃萬隆將引退！一手打造「綠色神盾」 拿下6冠
松山高中名帥「松山教父」黃萬隆去年開始擔任臺北台新戰神榮譽顧問，本季松山高中在HBL高中籃球聯賽的比賽他雖然仍會到場，但是執教已經交由葉韋喬處理。今（1）日松山高中結束HBL八強階段賽事，黃萬隆也表示將正式交棒，現場有一個溫馨的退役儀式。他帶隊期間松山高中拿下6座HBL冠軍，其中2009-2011年間完成三連霸。
記者黃建霖/綜合報導
53歲的黃萬隆為當前高中籃球聯賽（HBL）最資深的總教練之一，從1996年在松山高中任教至今，已經將近28年了，他在擔任松山總教練期間，一手打造「綠色神盾」，將紀律嚴明、強悍防守的元素注入這所學校的籃球隊之中，也將松山帶到了HBL傳統名校的高度。
黃萬隆在2009年（97學年度）以16連勝之姿，帶隊拿下隊史第一座HBL男子組冠軍獎盃，並從那一年開始創造了三連霸，2017-2018年又再次連霸成功，生涯拿過6座冠軍，足以看出他的執教功力。
黃萬隆門生無數，其中還有不少人在如今的職籃聯盟中打拚，包括胡瓏貿、馬建豪、高國豪、林韋翰、余純安等人，為中華隊孕育了許多頂尖球員，堪稱桃李滿天下。
這一屆松山高中在HBL的賽事已基本上是由葉韋喬執教，他帶兵沉穩，黃萬隆對他的評價也很高，期待這位新帥能延續松山傳統，帶出好成績。
由於在最後一戰以70:89不敵東泰高中，本屆松山高中八強準決賽階段取得6勝1敗的戰績，將以第2種子晉級4強戰，黃萬隆也期待松山校友可以一起到小巨蛋為學弟加油。