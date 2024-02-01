歌仔音樂劇《1624》2/24登場 史哲：臺灣文化力大表現
文化部指導、國立傳統藝術中心主辦《1624》將於2月24、25日晚間在大臺南會展中心前空地開演，今（1）日在高雄中山堂舉行宣傳記者會，該劇精彩演出片段首次面世。文化部長史哲與幕前幕後人員共同出席，為這部磅礡海上史詩歌仔音樂劇揭開序幕。
記者陳美嘉／高雄報導
文化部長史哲表示，《1624》述說的是臺灣的歷史，「在2024的這年，我們不談400，也不說是慶祝或紀念，而是要回身反思臺灣歷史的過程」。史哲指出，當我們羨慕國外有大河劇談論自己的歷史時，臺灣透過《1624》首次最專業、最大眾表演藝術的方式，實現談論臺灣歷史的過程，在這當中「我們也不迴避對於殖民的反省」。
史哲指出，今日記者會的場地高雄中山堂是1950年代所建的電影院，70年來作為軍區重要的康樂場所，前文化部長龍應台拍板此地作為高雄傳藝園區，自己則在2017年時與前文化部長鄭麗君共同動土。歷經8年，在傳藝中心主任陳悅宜及同仁的努力下，高雄中山堂將成為未來傳統藝術，尤其是歌仔戲的培育基地。
傳藝中心表示，《1624》翻轉舊日史觀，聚焦17世紀東亞大航海史。故事描繪彼時西拉雅定居臺灣，漢人、歐洲人、日本人齊聚臺海，船來船往，構成繁複的貿易網絡。鯨鯢生波，海上逐鹿，各方勢力無不在命運的浪潮中翻湧求生。人們為了生存，上一秒還是盟友，下一秒就反目相向。興衰浮沉，爾虞我詐，在機遇與危機並存的大時代中，誰能把握住轉瞬即逝的先機，在世界舞臺上呼風喚雨，做自己命運的主人？
為了使欣賞演出的戲迷朋友有精彩的旅程，《1624》首次攜手台灣高鐵，由「高鐵假期」推出「花魁車地景公園豐富行」共6條路線套裝行程。不僅讓大家以最便捷的交通方式抵達演出會場，現場更安排限量專屬席位，提供戲迷更豐富的行程選擇。此外，對無法蒞臨現場的民眾，亦提供同步直播。