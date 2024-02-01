上任總統要做這3件事！賴清德：失去主權台灣就如香港、澳門

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賴清德鼓勵說，恭喜當選人，但無法順利當選的人不要放棄，一時勝敗不會決定一切，有時候一時的失敗是之後成功的一部分，勉勵大家再接再厲、不要放棄，「輸了選舉不能輸了志氣，理想在志氣不變，一定可以達到目標」。
賴清德提到，感謝在坐每一位，在這場選舉，無論颳風下雨、大太陽，站在街頭或是十字路口，甚至是菜市場或公園，都能看到大家打拚的身影，很不簡單。他說，議員都身先士卒，把這場選舉當成自己的選舉，他很感動，「我們是團結的團隊，我們繼續打拚，未來爭取市民和全國人民的支持，相信能得到更多的服務機會」。
賴清德說，謝謝台北市民的支持，「投給我們的人，我衷心感謝、願意給我們機會服務，沒有支持我們的人，也要表達感謝，可以說他們對我們的期待更高，認為我們還有部分沒有達到標準，這也是鞭策我們進步的力量」。
賴清德接續說，蕭美琴當選、本來要來這，她很感謝台北市民對他們、立委候選人的支持，但她確診沒有辦法來，「她特別要我和大家謝謝，下次有來，也會親自跟大家說聲謝謝」。
賴清德也提到，中選會一張選票給予30元，當選後共有1億5、6000萬，他開完票後、第一次主持中常會就宣布全部捐出來，分成三個用途，第一、民進黨規定是，三分之一的錢要繳回黨中央，這是創黨以來的規定，因為黨運作要經費，且民進黨沒有經營事業；再來，要捐給民進黨中央，做兩個用途，包含照顧創黨、建黨資深黨員的生活照顧，再來是栽培年輕黨工，不管中央黨部或地方黨部的黨工，在國內進修或出國留學給他獎學金。
賴清德指出，他現在是民進黨第17任黨主席，每次開會經過民進黨創黨前輩那張大照片，都會停下來看幾眼，民進黨在1986年創黨，圓山創黨會議主席就是游錫堃院長，當天敢去創黨的人都有心理準備，要被抓被關犧牲生命，但他仍然為了台灣民主去做創黨工作，與全國民主運動人士一起打拚，才有辦法一步一步，從戒嚴走到今天民主開放，「早期有些創黨前輩把事業都放掉，30、40年家庭發生變故、生活需要照顧，所以我拋磚引玉，希望社會響應、甚至中央黨部未來可以編列預算照顧」。
賴清德說，民進黨要得到民眾支持，除了要檢討改進外，人才栽培非常重要，要一棒接一棒，因此中央或地方黨工要出國或國內進修獎學金鼓勵，讓民進黨推陳出新一棒接一棒。
至於第三個用途，賴清德說，將捐做公益，他最近接到一個邀請，就是家扶中心邀請他去給小孩子鼓勵，這是他常做的工作，「我當立委市長，接到邀請我都會去，我今天是總統當選人不能空手去，要頒發教學金，經費就是從這裡來，要做善事」。
賴清德表示，未來他和蕭美琴會捍衛台灣主權、維護民主自由人權的憲政體制，「主權是最重要，沒有主權就沒有所有權」，不可以為了任何事情讓渡主權，失去主權台灣就跟香港、澳門一樣，有主權，人民才可以做主、人民能做主才能有民主，有民主才有自由、人權，這是一連串的。
賴清德接續說，他會發展經濟，希望台灣在經濟上能成為日不落國，企業可以立足台灣，布局全球行銷全世界，不管太陽在那裡升起，都可以照到台灣的企業，「我們要有這樣的雄心壯志」。
最後一點，賴清德強調，要建設台灣，每一個縣市都要得到均衡發展，否則台北市交通很難處理，因為其他縣市的人都跑到台北來工作，若均衡發展，南部孩子、中部孩子不必離鄉背井，人口均衡發展以後，很多事情就可以迎刃而解。
賴清德提到，他會建設整個台灣，大家都是台灣隊，謝票之後沒有解散，總統蔡英文在競選期間，已把台灣隊隊長交給他，「我現在是台灣隊隊長、美琴是副隊長，大家都是台灣隊」。
賴清德表示，中央執政很可能很多事情沒看到，或是做得不夠好、想得不夠周延，大家不妨提供意見，有問題就改，國家是大家的，「人民選出來，我們來治理這個國家，我們就是公僕，建立開放政府的平台，讓國家的主人來反映意見，做不好就改進，我們可以解決各種問題，讓這個國家持續進步」。
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