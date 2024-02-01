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HBL／黃萬隆鐵漢有柔情　比賽準備5個戰術板、鐵面嚴厲全為學生好

▲松山高中教練黃萬隆以嚴厲的執教風格而被外界所熟知，但他其實是希望自己的學生能成為更好的球員。（圖／高中體總提供）
▲松山高中教練黃萬隆以嚴厲的執教風格而被外界所熟知，但他其實是希望自己的學生能成為更好的球員。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/綜合報導

「松山教父」黃萬隆今（1）日宣告即將引退，這位曾經完成三連霸、帶隊拿下6冠的偉大教頭，生涯以嚴厲的執教風格而被外界所認識，不過近年他也開始在鏡頭前表露出柔情的一面，不變的卻是那顆「希望學生成為更好球員」的心。

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黃萬隆深耕基層籃球多年，以「鐵血紀律」聞名，外界對這種嚴厲的風格評價兩極。但也是因為這種要求和堅持，讓他一手打造「綠色神盾」強悍防守的招牌，並且帶出6座冠軍。從松山畢業的球員以執行力高、防守能力好而受到歡迎。

職籃門生無數　黃萬隆金句：「不要怕對手，要讓對手怕你」

▲松山高中名帥「松山教父」黃萬隆交棒給葉韋喬，未來松山這位嚴厲的名帥將不會在第一線執教了。（圖／高中體總提供）
▲松山高中名帥「松山教父」黃萬隆交棒給葉韋喬，未來松山這位嚴厲的名帥將不會在第一線執教了。（圖／高中體總提供）
目前效力於T1高雄全家海神的前鋒胡瓏貿在松山高中就學期間，就是被黃萬隆最嚴厲「指導」的門生，他畢業之後也用強悍的防守在職業球隊以及國家隊打出一片天，還獲選T1聯盟元年的總冠軍賽MVP。

胡瓏貿曾表示，自己無論打球還是教球，都要求「不要怕對手，而是要讓對手怕你」，這也很好的反應了松山的籃球哲學，那就是在場上毫不退讓，打出氣勢和拚勁。

黃萬隆是HBL執教最久的教練之一，但他表示執教這門學問從來沒有「最好」，只有不斷精進和學習，雖然已經功成名就，但他仍然在不斷改變自己教導球員的方式，從當年的嚴厲鞭策，也慢慢轉為恩威並重。

這些年來，不少黃萬隆帶過的球員都表示，教練現在已經沒有那麼兇了，無視轉播而在場上「爆氣」的畫面也少了許多，但一樣的是他對於贏球的渴望，以及對於基本態度的要求。

一場比賽準備5個戰術版　黃萬隆也會展現幽默一面

▲松山高中教練黃萬隆。（圖／高中體總提供）
▲松山高中教練黃萬隆說自己一場比賽有5個戰術板可用，展現幽默的一面。（圖／高中體總提供）
之前在受訪時，黃萬隆也擁抱球隊控衛邱翊安，還笑著要大家不要想起松山高中黃萬隆教練就只有「摔戰術板」的印象。對於自己會有這種舉動，他也藉機會解釋說，之所以摔戰術板是因為很在乎：「我在乎、我Care比賽，我真的很在乎！金州勇士教練Steve Kerr也曾直接把戰術板給打破，當然這不是一個好的示範，我也有很多進步的空間。」

而一場比賽松山到底要準備多少個戰術板來用呢？黃萬隆莞爾地說，他自己會準備一個，球隊會準備2個，教練團也各有2個，所以有5個戰術板，加上無線支筆，以供自己使用。

而今，終於到了這一天，黃萬隆即將告別HBL這個舞台，但是他不會離開自己心愛的籃球，未來將轉換角色繼續幫助和支持松山高中。回首過去種種回憶，黃萬隆感性說，自己只有感動、感謝和珍惜。

▲黃萬隆在2009年（97學年度）以16連勝之，帶隊姿拿下隊史第一座HBL男子組冠軍獎盃，並從那一年開始創造了三連霸，105、106學年又再次連霸成功。（圖／高中體總提供）
▲黃萬隆在2009年（97學年度）以16連勝之，帶隊姿拿下隊史第一座HBL男子組冠軍獎盃，並從那一年開始創造了三連霸，105、106學年又再次連霸成功。（圖／高中體總提供）

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