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泰勒絲粉絲成美國大選關鍵？紐時：拜登競選團隊欲尋求其背書

▲《紐約時報》報導稱美國總統拜登競選團隊有意尋求正在全球舉辦巡迴演唱會的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲《紐約時報》報導稱美國總統拜登競選團隊有意尋求正在全球舉辦巡迴演唱會的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）支持。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）去年被《時代》雜誌（Time Magazine）評為年度風雲人物，今年高人氣的她更可能藉其影響力改變美國總統大選結果。外媒報導稱，注意到泰勒絲在社群平台上有著龐大影響力的拜登競選團隊，正在積極尋求她的支持，盼能藉此拉攏更多年輕族群選票，

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《紐約時報》報導稱，民主黨籍的拜登競選團隊已經開始始接觸名人和社群媒體明星，由於泰勒絲在IG、X、TikTok等社群平台擁有龐大影響力，競選團隊希望能獲得其背書，儘管泰勒絲至今並未針對2024年總統選舉的特定候選人或政黨進行表態，但，拜登團隊最想達成的夢幻目標，是能夠安排拜登在泰勒絲的時代巡迴演唱會（The Eras Tour）登台出場。

去年為拜登助選的加州州長紐森（Gavin Newsom）也曾表示，泰勒絲是這個領域獨樹一格的重要人物，若她能表態或參與拜登的競選活動，將可能促使促使數以萬計的年輕人願意出門投票，成為2024年總統選舉的關鍵力量。

近期美國《新聞週刊》公布了一份最新數據，民調顯示有近兩成（18%）的受訪者稱可能考慮投給泰勒絲支持的候選人，而相較起那些選擇不會受泰勒絲影響或不認識泰勒絲的中高齡選民，泰勒絲的意見在本屆大選當中將近4900萬名「Z世代」（Gen Z，泛指1997-2012年出生者）選民族群之間更有影響力。

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