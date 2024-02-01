泰勒絲粉絲成美國大選關鍵？紐時：拜登競選團隊欲尋求其背書
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）去年被《時代》雜誌（Time Magazine）評為年度風雲人物，今年高人氣的她更可能藉其影響力改變美國總統大選結果。外媒報導稱，注意到泰勒絲在社群平台上有著龐大影響力的拜登競選團隊，正在積極尋求她的支持，盼能藉此拉攏更多年輕族群選票，
國際中心楊智傑／綜合報導
《紐約時報》報導稱，民主黨籍的拜登競選團隊已經開始始接觸名人和社群媒體明星，由於泰勒絲在IG、X、TikTok等社群平台擁有龐大影響力，競選團隊希望能獲得其背書，儘管泰勒絲至今並未針對2024年總統選舉的特定候選人或政黨進行表態，但，拜登團隊最想達成的夢幻目標，是能夠安排拜登在泰勒絲的時代巡迴演唱會（The Eras Tour）登台出場。
去年為拜登助選的加州州長紐森（Gavin Newsom）也曾表示，泰勒絲是這個領域獨樹一格的重要人物，若她能表態或參與拜登的競選活動，將可能促使促使數以萬計的年輕人願意出門投票，成為2024年總統選舉的關鍵力量。
近期美國《新聞週刊》公布了一份最新數據，民調顯示有近兩成（18%）的受訪者稱可能考慮投給泰勒絲支持的候選人，而相較起那些選擇不會受泰勒絲影響或不認識泰勒絲的中高齡選民，泰勒絲的意見在本屆大選當中將近4900萬名「Z世代」（Gen Z，泛指1997-2012年出生者）選民族群之間更有影響力。