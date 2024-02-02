今日來講股／利率決策後還要抱股過年？專家：封關前降低持股吧！
台股昨（1）日盤中區間震盪，上下來回幅度超過百點，但台積電「神龍擺尾」帶領大盤終場漲78.55點，以17968.11點作收，漲幅0.44%，成交金額新台幣3069.46億元。然而距離台股2月5日封關日僅有2個交易日，有專家指出，在美國聯準會3月降息預期淡化，以及台股休市期間國際地緣政治仍有風險之下，建議持股比例降到五成會比較保險，如果對局勢還是很有信心，想要抱股過年，建議AI仍是首選，只是還是要會挑，盡量挑選基期低，但營運成長態勢佳的比較好！
記者許家禎／台北報導
台新投顧副總黃文清表示，本周台股萬八守不住、大盤局勢震盪，其實這樣的現象在農曆年封關前很正常，畢竟去（2023）年11月萬六到現在，科技AI相關漲不少，帶動大盤向上走堅，雖然基本面與趨勢都還在，但不可諱言短期漲幅引來獲利回補的賣壓，尤其美國利率決策並沒有鬆口後續什麼時間會降息，僅表示會依據整體通膨數據做判斷。
黃文清指出，在美國利率決策後，目前短期市場預期二、三月降息機率不高，可能要到五、六月才會比較明朗，當然外資1日有些回補，主要還是看到有些企業的財報與法說，只是估計後續將對企業財報利多預期開始降低，尤其農曆年休假期間，國際市場可能仍有地緣政治風險，或美國科技大廠的財報與法說會都有可能有變數。
因此，黃文清建議高持股的投資人部分獲利了結，把持股降到五成或是低於五成會比較安全。如果投資人對局勢有信心，還是想要抱股過年也可以，AI是第一優先，只是AI族群很廣需要挑選一下，尤其有些營收獲利沒那麼快反應的，可以先換掉，換成營收獲利開始表現的，或是找基期較低、基本面沒那麼強，但營運狀況會回到成長態勢、今年有機會谷底回升的比較沒有問題。
※【NOWnews 今日新聞
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