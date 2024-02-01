F1／震撼賽車界！傳7屆世界冠軍漢米爾頓　2025年可能轉戰法拉利

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根據美國網站《motorsport.com》、《ESPN》的報導所述，法拉利車隊一直以來都對招攬Hamilton很有興趣，但此前的提議都被拒絕，因為Hamilton認為賓士車隊能為他提供更好的競爭力。
然而，近年隨著FIA（國際汽車聯盟）為了提高比賽競爭性，透過競賽規章、預算限制，並針對車隊在車體的底盤、動力等各項研發上進行規定，來減少各家車廠的差距。
這些改動也使得賓士車隊逐漸失去原先的優勢，反倒是紅牛車隊在研發方面展露頭角，紅牛車隊一號車手Verstappen更是在2021年至2023年間，連續三年拿下F1冠軍寶座。
多個消息來源指出 Hamilton有可能加入法拉利
力求更好競爭力的Hamilton可能因此產生離隊念頭，即便去年他和賓士車隊簽署了一份價值1 億英鎊（約新台幣39.6億元）的兩年合約，合約延續至2025年底。
但據媒體《Sky News》的報導指出，作為合約的一部分，Hamilton有權利選擇在2024年底離開賓士車隊，若屆時真的加入法拉利，將可能取代法拉利原本的車手塞恩斯（Carlos Sainz）。
雖然目前尚未有確切的官方公告，或是合約細節，但包含美國體育媒體《ESPN》還有專門撰寫賽車相關報導的網站《motorsport.com》等多家媒體，都在其報導中指稱，Hamilton和法拉利的談判已經進入後期，距離完成合約相當接近。
如果這個傳聞屬實，失去一位曾拿過7屆世界冠軍，且在車體研發劣勢的狀況下，依然能保持在年度積分排行榜第3位的車手，對於賓士車隊無疑會是一大打擊，屆時可能需以隊內的年輕車手羅素（George Russell）作為核心重組車隊。
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