御盟四季餐廳獲國際室內設計金獎肯定 春節歡聚推優惠回饋
隨著年味漸近，送禮、團聚需求持續成長，餐飲業者祭出優惠方案搶攻年節商機。剛榮獲APR IID 2023國際室內設計金獎肯定的「S･S･A･W 春生夏 秋藏冬-四季餐廳」將於2/9~2/14推出應景春節方案。此外，更搶先於農曆年前推出消費滿額贈活動，即日起至大年初五，至任一餐廳消費不限金額即贈送金馬賓館當代美術館門票一張，當天消費累積滿$8,000元，加贈馬卡龍禮盒5入裝等多項滿額優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
「AW Restaurant秋．現代法餐」春節套餐每客3,000元起，提供家庭聚餐團圓的首選。「SS Pâtisserie夏・精品甜點」推出「春節福袋造型甜點」與「超仿真橘子蛋糕」，以及春節限定款下午茶套餐，每客888元起 ，外觀討喜的甜點，讓團聚的餐桌上多了年節趣味。
去年熱銷的年節伴手禮-法式鳳梨酥禮盒，每盒488元，選用法國伊思尼奶油與台農17號金鑽鳳梨內餡，表達心意之外還能彰顯送禮人的好品味。而年初五適逢情人節，「SS Bar春・星空餐酒館」推出雙人晚餐與期間限定的「立春茶酒」，用浪漫的微醺為年假收尾。
近年來越來越多家庭在逢年過節的聚餐安排上，選擇在餐廳進行。今年農曆年假共七天，「S･S･A･W 春生夏 秋藏冬-四季餐廳」推出的年節套餐與包場服務，提供多樣的聚餐服務。歡慶榮獲APR IID 2023國際室內設計金獎，「SS Bar春．星空餐酒館」包場專案回饋升級，｢奢華宇宙包廂」25人包場，平日特惠價，還可升等享用兩萬元餐食內容；「AW Restaurant秋．現代法餐」12人即可享有專屬獨立包廂與包廂費用全額折抵消費，三月底前再加碼紅白酒前三瓶免開瓶費的優惠，平假日皆適用。大年初五適逢西洋情人節，「SS Pâtisserie夏・精品甜點」推出情人節甜點；「AW Restaurant秋．現代法餐」也在套餐尾聲準備了應景甜點，為兩人世界留下甜蜜餘韻。